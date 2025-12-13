Суд в России изучил выводы ИИ при рассмотрении уголовного дела

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Суд в России приобщил к уголовному делу медицинский вывод нейросети и признал его несостоятельным, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.

Решение искусственного интеллекта стало аргументом обвиняемого при рассмотрении дела о нанесении побоев или иных насильственных действий, причинивших боль, но не повлекших последствий, в суде в Ростовской области . Ранее тот уже получал административное наказание за аналогичное деяние, указано в документах. В материалах говорится, что местный житель ударил по лицу мать своего ребенка, сам мужчина утверждал, что только сделал в ее сторону жест рукой. В медицинском освидетельствовании говорилось, что у женщины повреждена губа в результате механического воздействия, указано в документах. Обвиняемый с выводами не согласился, в экспертизе ему отказали, тогда-то он и решил обратиться к искусственному интеллекту.

Мужчина загрузил фото потерпевшей в нейросеть Perplexity AI и попросил сделать медицинские выводы со ссылкой на профессиональные источники. ИИ, оценивая изображение, пришел к выводу о возможном воспалительном процессе либо наличии инфекционных заболеваний (герпеса, кандидоза, бактериальных инфекций), но не о наличии физических повреждений, сообщается в материалах.

Этот довод мужчины был приобщен судом, однако выводы, сделанные нейросетью, признаны несостоятельными, указано в документах.