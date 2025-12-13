https://ria.ru/20251213/stolknovenie-2061885526.html
Уголовное дело возбудили после столкновения поезда и локомотива под Пензой
Уголовное дело возбуждено по факту столкновения поезда и локомотива на станции Чаис в Пензенской области, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T20:56:00+03:00
2025-12-13T20:56:00+03:00
2025-12-13T20:56:00+03:00
После столкновения поезда и локомотива на станции Чаис возбудили уголовное дело