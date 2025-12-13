Последствия столкновения локомотива с грузовым поездом в Пензенской области . Архивное фото

Уголовное дело возбудили после столкновения поезда и локомотива под Пензой

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения поезда и локомотива на станции Чаис в Пензенской области, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет.

"Мордовская транспортная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного Ульяновским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России по части 1 статьи 263 УК РФ по обстоятельствам столкновения поезда и локомотива на станции Чаис", - говорится в сообщении.