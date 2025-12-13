Рейтинг@Mail.ru
Врачи предупредили о смертельной болезни, связанной с кухонной мебелью - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 13.12.2025 (обновлено: 18:11 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/stoleshnitsa-2061855510.html
Врачи предупредили о смертельной болезни, связанной с кухонной мебелью
Врачи предупредили о смертельной болезни, связанной с кухонной мебелью - РИА Новости, 13.12.2025
Врачи предупредили о смертельной болезни, связанной с кухонной мебелью
Власти в сфере здравоохранения штата Массачусетс сообщили о первом зафиксированном случае неизлечимой болезни легких, связанной с изготовлением кухонных... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T16:23:00+03:00
2025-12-13T18:11:00+03:00
происшествия
в мире
массачусетс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061869212_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_84eceb7cc3ba34de0882f04c63a75c41.jpg
https://ria.ru/20251210/vrach-2060996501.html
https://ria.ru/20250818/komary-2035965232.html
массачусетс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061869212_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_639fc0889626ca4300d8130d7264080f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, в мире, массачусетс
Происшествия, В мире, Массачусетс
Врачи предупредили о смертельной болезни, связанной с кухонной мебелью

Fox News: в Массачусетсе зафиксировали первый случай силикоза

© Getty Images / Djavan RodriguezКухня с кварцевыми элементами
Кухня с кварцевыми элементами - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Getty Images / Djavan Rodriguez
Кухня с кварцевыми элементами
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Власти в сфере здравоохранения штата Массачусетс сообщили о первом зафиксированном случае неизлечимой болезни легких, связанной с изготовлением кухонных столешниц из определенных видов камня, передает телеканал Fox News.
"Заболевание часто обусловлено работой с кварцем, который становится все более популярным в последние годы из-за его практичности и эстетических качеств. <…> Департамент общественного здравоохранения штата Массачусетс сообщил о том, что у 40-летнего мужчины, который работал на производстве каменных столешниц в течение 14 лет, недавно был диагностирован силикоз — смертельно опасное состояние", — говорится в материале.
Уставшая женщина на совещании - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Врач предупредил о рисках, связанных с переутомлением и стрессом
10 декабря, 04:28
Сообщается, что пациент занимался резкой, шлифовкой и полировкой столешниц. В процессе такой работы создается пыль из частиц кристаллического кремнезема. При попадании этой пыли в дыхательные пути происходит рубцевание легочной ткани и развитие силикоза, отметил телеканал.
Подобные осложнения можно предотвратить, соблюдая правила безопасности, но если человек уже заболел, то оно необратимо. Среди симптомов силикоза — постоянный кашель, боль в груди, одышка, усталость. По мере прогрессирования заболевание может привести к серьезным осложнениям, включая рак легких, туберкулез и даже смерть, добавили в ведомстве.
В департаменте отметили необходимость создания адекватных условий труда при работе с кухонными столешницами, а также подчеркнули, что развитие заболевания в подавляющем большинстве случаев связано с профессиональной деятельностью.
Комар - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Врач предупредила об опасных болезнях, которые могут переносить комары
18 августа, 03:10
 
ПроисшествияВ миреМассачусетс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала