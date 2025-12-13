Врачи предупредили о смертельной болезни, связанной с кухонной мебелью

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Власти в сфере здравоохранения штата Массачусетс сообщили о первом зафиксированном случае неизлечимой болезни легких, связанной с изготовлением кухонных столешниц из определенных видов камня, Власти в сфере здравоохранения штата Массачусетс сообщили о первом зафиксированном случае неизлечимой болезни легких, связанной с изготовлением кухонных столешниц из определенных видов камня, передает телеканал Fox News.

"Заболевание часто обусловлено работой с кварцем, который становится все более популярным в последние годы из-за его практичности и эстетических качеств. <…> Департамент общественного здравоохранения штата Массачусетс сообщил о том, что у 40-летнего мужчины, который работал на производстве каменных столешниц в течение 14 лет, недавно был диагностирован силикоз — смертельно опасное состояние", — говорится в материале.

Сообщается, что пациент занимался резкой, шлифовкой и полировкой столешниц. В процессе такой работы создается пыль из частиц кристаллического кремнезема. При попадании этой пыли в дыхательные пути происходит рубцевание легочной ткани и развитие силикоза, отметил телеканал.

Подобные осложнения можно предотвратить, соблюдая правила безопасности, но если человек уже заболел, то оно необратимо. Среди симптомов силикоза — постоянный кашель, боль в груди, одышка, усталость. По мере прогрессирования заболевание может привести к серьезным осложнениям, включая рак легких, туберкулез и даже смерть, добавили в ведомстве.