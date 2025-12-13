У Белого дома проходит демонстрация против политики Трампа

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Сторонники движения Refuse Fascism собрались рядом с Белым домом на демонстрацию против политики президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие скандируют антитрамповские слоганы, включая "Трамп должен уйти прямо сейчас", в также поют антитрамповские песни под живую музыку.
Многие участники принесли с собой плакаты с лозунгами, призывающими к отставке американского лидера и борьбе против "радикальных правых".
"Я здесь, чтобы поддержать импичмент и отстранение Дональда Трампа от должности президента Соединённых Штатов… Я считаю, что он занимался подстрекательством к мятежу против этой страны и пытается подорвать демократию, на которую мы привыкли полагаться, и я не могу с этим мириться. Поэтому я пришёл сюда. Я проехал сотни миль, чтобы быть здесь сегодня, чтобы выразить своё недовольство", - сказал РИА Новости один из протестующих, приехавший в американскую столицу из города Роанок, штат Вирджиния.
В ноябре около тысячи американцев собрались на митинг, организованный Refuse Fascism у монумента Джорджа Вашингтона в нескольких кварталах от Белого дома, чтобы выразить протест политике Трампа. Лидер Refuse Fascism Сэм Голдман рассказала РИА Новости, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока Трамп остается в Белом доме.
Движение Refuse Fascism на своем сайте обвиняет Трампа в руководстве фашистской администрацией, потере легитимности, а также в нарушении конституции США из-за случаев использования национальной гвардии и ужесточения миграционной политики.
