Певица Минаж раскритиковала губернатора Калифорнии за пропаганду ЛГБТ*
Певица Минаж раскритиковала губернатора Калифорнии за пропаганду ЛГБТ*
2025-12-13T01:32:00+03:00
2025-12-13T01:32:00+03:00
2025-12-13T01:33:00+03:00
Певица Минаж раскритиковала губернатора Калифорнии за пропаганду ЛГБТ*
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Американская рэп-исполнительница Ники Минаж раскритиковала
губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за пропаганду трансгендерной* повестки среди детей и заявила, что это станет концом его карьеры.
Ранее Ньюсом в подкасте издания New York Times заявил, что "хочет видеть трансгендерных* детей", и добавил, что в США нет ни одного губернатора, который подписал бы больше законов в поддержку трансгендеров, чем он.
"Представьте, что вы тот парень, который выдвигается на выборы с целью видеть трансгендерных детей. Ха-ха. Даже взрослый трансгендер не стал бы баллотироваться с такой целью. Нормальные взрослые просыпаются и думают, что хотят видеть здоровых, счастливых детей в безопасности. Но не Гэв... О, Гэвви, дальше будет только хуже, дружок. Для тебя это конец пути", - написала Минаж в соцсети Х.
В октябре Ньюсом подтвердил, что после промежуточных выборов в конгресс США в следующем году рассмотрит возможность баллотироваться на президентских выборах 2028 года.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.