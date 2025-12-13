Певица Минаж раскритиковала губернатора Калифорнии за пропаганду ЛГБТ*

Ранее Ньюсом в подкасте издания New York Times заявил, что "хочет видеть трансгендерных* детей", и добавил, что в США нет ни одного губернатора, который подписал бы больше законов в поддержку трансгендеров, чем он.

"Представьте, что вы тот парень, который выдвигается на выборы с целью видеть трансгендерных детей. Ха-ха. Даже взрослый трансгендер не стал бы баллотироваться с такой целью. Нормальные взрослые просыпаются и думают, что хотят видеть здоровых, счастливых детей в безопасности. Но не Гэв... О, Гэвви, дальше будет только хуже, дружок. Для тебя это конец пути", - написала Минаж в соцсети Х.