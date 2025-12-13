Рейтинг@Mail.ru
США перестраивают армию, чтобы быть готовыми к конфликту, заявил Хегсет - РИА Новости, 13.12.2025
00:40 13.12.2025
США перестраивают армию, чтобы быть готовыми к конфликту, заявил Хегсет
Министр войны США Пит Хегсет заявил, что Штаты перестраивают армию, чтобы быть готовыми к конфликту, если политика сдерживания не даст результата. РИА Новости, 13.12.2025
в мире, сша, алабама, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Алабама, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США перестраивают армию, чтобы быть готовыми к конфликту, заявил Хегсет

Хегсет: США перестроят армию, чтобы быть готовыми, если сдерживание провалится

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет заявил, что Штаты перестраивают армию, чтобы быть готовыми к конфликту, если политика сдерживания не даст результата.
Министр выступал на фоне поля, где стояли тракторы и развевался американский флаг. На площадке были установлены три таблички с эмблемой и названием космических сил Пентагона.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Армия при Трампе будет сражаться только за безопасность США, заявил Хегсет
6 декабря, 23:41
"Мы перестраиваем ВПК, перестраиваем армию, восстанавливаем сдерживание", - заявил Хегсет в ходе посещения новой штаб-квартиры космических сил в штате Алабама.
Хегсет подчеркнул, что США должны обладать современными возможностями, чтобы повышать вероятность сдерживания следующего конфликта. "И, если необходимо, быть готовыми одержать подавляющую победу над врагом", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что игры в контексте украинского урегулирования могут обернуться мировой войной.
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Армия США признала недостаток своих систем управления войсками
28 ноября, 01:31
 
В миреСШААлабамаПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
