США направят истребители в Карибское море, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2025
00:17 13.12.2025
США направят истребители в Карибское море, пишут СМИ
США направят истребители в Карибское море, пишут СМИ
Соединенные Штаты планируют направить истребители F-35 для участия в операции "Южное копье" в Карибском море на фоне эскалации отношений с Венесуэлой, сообщило... РИА Новости, 13.12.2025
в мире
сша
венесуэла
карибское море
дональд трамп
николас мадуро
ford motor
nbc
сша
венесуэла
карибское море
США направят истребители в Карибское море, пишут СМИ

War Zone: США планируют направить истребители F-35 в Карибское море

CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35Американский истребитель F-35
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
Американский истребитель F-35. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты планируют направить истребители F-35 для участия в операции "Южное копье" в Карибском море на фоне эскалации отношений с Венесуэлой, сообщило военное издание War Zone со ссылкой на источник.
Как отмечает издание, это будут самолеты из 158-го истребительного крыла национальной гвардии Вермонта. Количество истребителей не уточняется. При этом источник War Zone предположил, что они направятся на бывшую военно-морскую базу США Рузвельт Роудс в Пуэрто-Рико, которая служит пунктом сбора авиации и войск, задействованных в регионе.
Американский истребитель F/A-18 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Военные самолеты США кружат в небе у берегов Венесуэлы
Вчера, 23:20
Издание позднее добавило, что помимо истребителей F-35, США перебрасывают и другие авиационные средства, включая самолёты боевого поиска и спасения, а также самолёты-заправщики.
Ранее ВМС США на фоне эскалации в Карибском море подтвердили РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку в регионе. США 16 ноября на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Авианосец USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Американские военные корабли вошли в Карибское море
16 ноября, 19:09
 
В миреСШАВенесуэлаКарибское мореДональд ТрампНиколас МадуроFord MotorNBCF-35
 
 
