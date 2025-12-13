США направят истребители в Карибское море, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты планируют направить истребители F-35 для участия в операции "Южное копье" в Карибском море на фоне эскалации отношений с Венесуэлой, сообщило военное издание War Zone со ссылкой на источник.
Как отмечает издание, это будут самолеты из 158-го истребительного крыла национальной гвардии Вермонта. Количество истребителей не уточняется. При этом источник War Zone предположил, что они направятся на бывшую военно-морскую базу США Рузвельт Роудс в Пуэрто-Рико, которая служит пунктом сбора авиации и войск, задействованных в регионе.
Издание позднее добавило, что помимо истребителей F-35, США перебрасывают и другие авиационные средства, включая самолёты боевого поиска и спасения, а также самолёты-заправщики.
Ранее ВМС США на фоне эскалации в Карибском море подтвердили РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку в регионе. США 16 ноября на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
