"Милитаристское безумие". Почему США отворачиваются от Европы к России

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Противоречия между США и Европой по украинскому вопросу провоцируют среди аналитиков все больше спекуляций. Вплоть до того, что Вашингтон якобы предпочтет привычным партнерам по НАТО… Москву. Но американский внешнеполитический курс явно меняется. О том, что за стоит за этими процессами, и об их перспективах — в материале РИА Новости.

Повод для тревоги

Пока продолжается соревнование между мирными планами, предлагаемыми ЕС и США, у европейцев появился еще один повод для беспокойства — новая американская стратегия национальной безопасности.

Тревогу на днях забило издание Financial Times (FT). Один из ключевых документов США, считают в газете, ставит под угрозу традиционное взаимодействие Вашингтона с союзниками по НАТО из ЕС. По мнению авторов FT, несогласие европейцев с предложениями Дональда Трампа чревато серьезными внешнеполитическими последствиями.

"Продолжая логически эти размышления, можно представить, как США отмежевываются от НАТО, сторонятся нынешних правительств Европы и сближаются с Россией", — прогнозирует издание.

Подобный алармизм не лишен оснований. По сведениям Politico, новая стратегия нацбезопасности Вашингтона уже вызвала ярость некоторых европейских политиков.

А в самих США одновременно с этими публикациями произошло другое резонансное событие: депутат палаты представителей (нижней палаты американского конгресса) республиканец Томас Мэсси представил законопроект… о выходе из НАТО.

Без оглядки на партнеров

Конечно, инициативе хода не дадут. Мэсси — известный оригинал, постоянно устраивает политические перформансы. Однако европейцам есть о чем беспокоиться.

Трамп добился от них повышения расходов на оборону, не раз недвусмысленно намекал, что в кризисной ситуации вписываться за ЕС не собирается.

Наконец — его демонстративное сближение с Россией на фоне несговорчивости Старого Света.

Неудивительно, что возникают разные спекуляции. Вопрос, однако же, не только в том, как далеко способен зайти Трамп, но и в том, получит ли его курс продолжение. Еще раз президентом стать он уже не сможет. Так имеет ли смысл говорить о долгосрочной смене американской стратегии на европейском направлении внутри НАТО?

Всерьез и надолго?

Опрошенные РИА Новости эксперты выразили сдержанный оптимизм по этому поводу.

"Конечно, в остаток срока Трампа американо-европейские отношения едва ли будут замечательные, — рассуждает, в частности, профессор Института философии РАН, политолог Борис Межуев. — У него довольно низкий рейтинг, 34 процента. Если сейчас ему удастся добиться мирного решения по Украине, он, конечно, это использует для укрепления позиций. Но есть еще проблемы в экономике. В общем, нет ощущения, что нынешний американский курс — всерьез и надолго, что Трамп обеспечит победу своему ставленнику".

И президент США это прекрасно понимает, как и все в администрации, военном ведомстве и разведсообществе.

"Но отдаление от Европы произойдет, в частности, потому что она вовсю вооружается. Германия, вероятно, перестанет быть той пацифистской страной, какой она была после поражения во Второй мировой. Видимо, получит развитие связка Великобритания — Франция — Германия, политически эти страны сейчас почти по всем пунктам едины", — уточнил собеседник РИА Новости.

Задача — уйти от чужого конфликта

Политолог Павел Святенков, в свою очередь, подчеркивает: поскольку Европа одержима идеей нанести России "стратегическое поражение" и изо всех сил стремится к конфликту, США оглядываются на собственный опыт участия в двух мировых войнах.

"А тогда они, как известно, включались в процесс только, что называется, "к шапочному разбору". То есть сперва сохраняли определенный нейтралитет, а когда исход уже был примерно ясен, заявляли о себе и автоматически присоединялись к победителям. Это основной американский метод, — напоминает эксперт. — В данном случае мы сталкиваемся с той же самой стратегией. Раз Европа действительно настолько впала в милитаристское безумие, чтобы провоцировать новый конфликт с Россией, США умывают руки, пытаясь встать над схваткой".

Чтобы сейчас дистанцироваться от противостояния, американцам нужно наладить отношения с Россией до приемлемого уровня и одновременно отстраниться от Европы.

"И у США есть вполне четкие механизмы для этого. Потому что пятая статья устава НАТО о взаимной обороне членов альянса, которой на Западе любят размахивать, на самом деле подразумевает сначала консультации, а потом реакцию, причем необязательно военную. То есть статья сформулирована гораздо мягче, чем хотели бы европейцы, она не предполагает немедленного вовлечения в конфликт тех же американцев", — уточняет Святенков.

"На фоне милитаризации стран ЕС безусловное лидерство Вашингтона в НАТО пересмотрят, — полагает Межуев. — С другой стороны, какой-то долгосрочный устойчивый союз США с Россией против Европы вряд ли возможен".