ВСУ потеряли свыше 480 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 480 боевиков ВСУ, три танка, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
ВСУ потеряли свыше 480 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
