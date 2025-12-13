https://ria.ru/20251213/spetsoperatsiya-2061826823.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
"Южная" группировка войск улучшила свое тактическое положение, уничтожены до 190 украинских военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2025
