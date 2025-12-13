Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 13.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 13.12.2025 (обновлено: 12:38 13.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
"Южная" группировка войск улучшила свое тактическое положение, уничтожены до 190 украинских военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета ВС РФ в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Работа артиллерийского расчета ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Южная" группировка войск улучшила свое тактическое положение, уничтожены до 190 украинских военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Потери ВСУ (в зоне деятельности группировки войск "Южная" - ред.) составили до 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три склада материальных средств", - говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Святогорск, Константиновка и Степановка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
