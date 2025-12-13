Рейтинг@Mail.ru
ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе Светлого в ДНР - РИА Новости, 13.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 13.12.2025 (обновлено: 13:04 13.12.2025)
ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе Светлого в ДНР
ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе Светлого в ДНР

Группировка "Центр" предотвратила попытку прорыва ВСУ в районе Светлого в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВС России в зоне спецоперации
ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" предотвратили попытку выхода ВСУ в районе Светлое в ДНР, потери противника составили 11 боевиков, сообщило Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Светлое Донецкой Народной Республики предотвращена попытка выхода группы военнослужащих ВСУ из кольца окружения. Уничтожено 11 боевиков, один взят в плен", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
