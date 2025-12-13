https://ria.ru/20251213/spetsoperatsiya-2061825989.html
ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе Светлого в ДНР
ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе Светлого в ДНР
ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе Светлого в ДНР
Российские подразделения группировки "Центр" предотвратили попытку выхода ВСУ в районе Светлое в ДНР, потери противника составили 11 боевиков
2025-12-13T12:21:00+03:00
2025-12-13T12:21:00+03:00
2025-12-13T13:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
димитров
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
димитров
донецкая народная республика
россия, димитров, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Димитров, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе Светлого в ДНР
Группировка "Центр" предотвратила попытку прорыва ВСУ в районе Светлого в ДНР