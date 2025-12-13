Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны уничтожили бронемашину ВСУ в районе Константиновки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/spetsoperatsiya-2061811680.html
Российские дроны уничтожили бронемашину ВСУ в районе Константиновки
Российские дроны уничтожили бронемашину ВСУ в районе Константиновки - РИА Новости, 13.12.2025
Российские дроны уничтожили бронемашину ВСУ в районе Константиновки
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты ВСУ вместе с находившейся внутри живой силой в районе Константиновки в... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T10:06:00+03:00
2025-12-13T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Российские дроны уничтожили бронемашину ВСУ в районе Константиновки

Операторы БПЛА группировки "Юг" уничтожили БМП ВСУ в районе Константиновки в ДНР

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты ВСУ вместе с находившейся внутри живой силой в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе активных боевых действий операторы беспилотных систем 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности "Южной" группировки войск уничтожили вражескую боевую машину пехоты с живой силой противника в районе населённого пункта Константиновка. Противник пытался на большой скорости скрыться от беспилотников российских войск, операторы беспилотных систем заметили и уничтожили БМП с живой силой противника", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
