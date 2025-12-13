Снявшие PR-ролик солдаты ВСУ навели удар по своей бригаде

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украинские военные на Сумском направлении сняли видеоролик для пиара своего комбрига, что позволило вычислить их позиции и нанести по ним удар, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В районе Белополья поражен пункт управления ротного звена 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, несколькими днями ранее медиаслужба бригады по указанию командира Фокина проводила съемку видеороликов для агитации вступления в ВСУ и пиара комбрига.