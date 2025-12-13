https://ria.ru/20251213/spetsoperatsiya-2061796258.html
Снявшие PR-ролик солдаты ВСУ навели удар по своей бригаде
Снявшие PR-ролик солдаты ВСУ навели удар по своей бригаде - РИА Новости, 13.12.2025
Снявшие PR-ролик солдаты ВСУ навели удар по своей бригаде
Украинские военные на Сумском направлении сняли видеоролик для пиара своего комбрига, что позволило вычислить их позиции и нанести по ним удар, сообщили РИА... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T06:45:00+03:00
2025-12-13T06:45:00+03:00
2025-12-13T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20fdc29c2425e37244ba29eee96fd51f.jpg
https://ria.ru/20251212/dannye-2061711188.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_563afb3d55984b70205ea8642c323830.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Снявшие PR-ролик солдаты ВСУ навели удар по своей бригаде
РИА Новости: снявшие PR-ролик для комбрига солдаты ВСУ навели удар на себя
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украинские военные на Сумском направлении сняли видеоролик для пиара своего комбрига, что позволило вычислить их позиции и нанести по ним удар, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Белополья поражен пункт управления ротного звена 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ
", — сказал собеседник агентства.
По его словам, несколькими днями ранее медиаслужба бригады по указанию командира Фокина проводила съемку видеороликов для агитации вступления в ВСУ и пиара комбрига.
"После их публикации в соцсетях позиции 125-й бригады были вычислены, и по ним нанесен удар", — сообщили в силовых структурах.