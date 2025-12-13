Рейтинг@Mail.ru
Снявшие PR-ролик солдаты ВСУ навели удар по своей бригаде - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 13.12.2025 (обновлено: 10:30 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/spetsoperatsiya-2061796258.html
Снявшие PR-ролик солдаты ВСУ навели удар по своей бригаде
Снявшие PR-ролик солдаты ВСУ навели удар по своей бригаде - РИА Новости, 13.12.2025
Снявшие PR-ролик солдаты ВСУ навели удар по своей бригаде
Украинские военные на Сумском направлении сняли видеоролик для пиара своего комбрига, что позволило вычислить их позиции и нанести по ним удар, сообщили РИА... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T06:45:00+03:00
2025-12-13T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20fdc29c2425e37244ba29eee96fd51f.jpg
https://ria.ru/20251212/dannye-2061711188.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_563afb3d55984b70205ea8642c323830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Снявшие PR-ролик солдаты ВСУ навели удар по своей бригаде

РИА Новости: снявшие PR-ролик для комбрига солдаты ВСУ навели удар на себя

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украинские военные на Сумском направлении сняли видеоролик для пиара своего комбрига, что позволило вычислить их позиции и нанести по ним удар, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Белополья поражен пункт управления ротного звена 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Полный крах". На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
12 декабря, 16:56
По его словам, несколькими днями ранее медиаслужба бригады по указанию командира Фокина проводила съемку видеороликов для агитации вступления в ВСУ и пиара комбрига.
"После их публикации в соцсетях позиции 125-й бригады были вычислены, и по ним нанесен удар", — сообщили в силовых структурах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала