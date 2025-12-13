https://ria.ru/20251213/spetsoperatsiya-2061796083.html
ВС России уничтожили три группы ВСУ у Андреевки в Сумской области
ВС России уничтожили три группы ВСУ у Андреевки в Сумской области - РИА Новости, 13.12.2025
ВС России уничтожили три группы ВСУ у Андреевки в Сумской области
ВС России уничтожили три группы 158-й механизированной бригады ВСУ у Андреевки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T06:41:00+03:00
2025-12-13T06:41:00+03:00
2025-12-13T07:29:00+03:00
ВС России уничтожили три группы ВСУ у Андреевки в Сумской области
