ВС России уничтожили три группы ВСУ у Андреевки в Сумской области - РИА Новости, 13.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 13.12.2025 (обновлено: 07:29 13.12.2025)
ВС России уничтожили три группы ВСУ у Андреевки в Сумской области
ВС России уничтожили три группы ВСУ у Андреевки в Сумской области
ВС России уничтожили три группы 158-й механизированной бригады ВСУ у Андреевки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 13.12.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Дарья Буймова
ВС России уничтожили три группы ВСУ у Андреевки в Сумской области

Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. ВС России уничтожили три группы 158-й механизированной бригады ВСУ у Андреевки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник предпринял три попытки выдвижения боевых групп 158-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции в районе Андреевки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все три группы украинских боевиков были уничтожены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
