В лесу под Харьковом нашли тела замерзших насмерть боевиков ВСУ
В лесу под Харьковом нашли тела замерзших насмерть боевиков ВСУ - РИА Новости, 13.12.2025
В лесу под Харьковом нашли тела замерзших насмерть боевиков ВСУ
Тела замерзших насмерть боевиков ВСУ обнаружены на боевых позициях в лесу к западу от Лимана (Харьковская область), сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 13.12.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
харьков
в мире
харьковская область
харьков
В лесу под Харьковом нашли тела замерзших насмерть боевиков ВСУ
РИА Новости: боевики ВСУ насмерть замерзли на позициях в районе Лимана