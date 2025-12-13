Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили два автомобиля и пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 13.12.2025
06:07 13.12.2025
Российские военные уничтожили два автомобиля и пункт дислокации ВСУ
Российские военные уничтожили два автомобиля и пункт дислокации ВСУ
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск совместно с артиллеристами уничтожили два автомобиля и пункт временной дислокации боевиков ВСУ на... РИА Новости, 13.12.2025
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
2025
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили два автомобиля и пункт дислокации ВСУ

ВС России уничтожили два автомобиля и пункт дислокации ВСУ под Константиновкой

Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск совместно с артиллеристами уничтожили два автомобиля и пункт временной дислокации боевиков ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчёты беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили и уничтожили два автомобиля противника. После ликвидации техники разведчики проследили перемещение живой силы, покинувшей машины, и передали координаты украинского укрытия операторам БПЛА "Молния" и артиллерийским подразделениям", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Безопасность
 
 
