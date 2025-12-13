Российские военные уничтожили два автомобиля и пункт дислокации ВСУ

ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск совместно с артиллеристами уничтожили два автомобиля и пункт временной дислокации боевиков ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчёты беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили и уничтожили два автомобиля противника. После ликвидации техники разведчики проследили перемещение живой силы, покинувшей машины, и передали координаты украинского укрытия операторам БПЛА "Молния" и артиллерийским подразделениям", - говорится в сообщении.