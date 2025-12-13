https://ria.ru/20251213/spetsoperatsiya-2061794420.html
Российские военные уничтожили два автомобиля и пункт дислокации ВСУ
Российские военные уничтожили два автомобиля и пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 13.12.2025
Российские военные уничтожили два автомобиля и пункт дислокации ВСУ
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск совместно с артиллеристами уничтожили два автомобиля и пункт временной дислокации боевиков ВСУ на... РИА Новости, 13.12.2025
Российские военные уничтожили два автомобиля и пункт дислокации ВСУ
ВС России уничтожили два автомобиля и пункт дислокации ВСУ под Константиновкой
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск совместно с артиллеристами уничтожили два автомобиля и пункт временной дислокации боевиков ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчёты беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили и уничтожили два автомобиля противника. После ликвидации техники разведчики проследили перемещение живой силы, покинувшей машины, и передали координаты украинского укрытия операторам БПЛА "Молния" и артиллерийским подразделениям", - говорится в сообщении.