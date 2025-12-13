Группы ВСУ пытаются покинуть пригород Северска, сообщил разведчик

ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Разрозненные малые группы остатков украинских военнослужащих покидают западную часть пригорода освобождённого Северска под атаками артиллерии и БПЛА ВС РФ, рассказал РИА Новости командир одного из разведподразделений группировки войск "Южная".

"В данный момент ВСУ покидают пригород, соответственно, артиллерия и БПЛА работают по отходящим силам противника", - сказал разведчик.

По его словам, противник пытается с помощью своих БПЛА прикрывать уход украинских войск.