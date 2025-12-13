Рейтинг@Mail.ru
Группы ВСУ пытаются покинуть пригород Северска, сообщил разведчик
13.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:28 13.12.2025
Группы ВСУ пытаются покинуть пригород Северска, сообщил разведчик
Группы ВСУ пытаются покинуть пригород Северска, сообщил разведчик - РИА Новости, 13.12.2025
Группы ВСУ пытаются покинуть пригород Северска, сообщил разведчик
Разрозненные малые группы остатков украинских военнослужащих покидают западную часть пригорода освобождённого Северска под атаками артиллерии и БПЛА ВС РФ,... РИА Новости, 13.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
северск
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251213/seversk-2061778332.html
россия
северск
РИА Новости
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
безопасность, россия, северск, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Северск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Группы ВСУ пытаются покинуть пригород Северска, сообщил разведчик

РИА Новости: ВСУ хотят покинуть пригород Северска под ударами артиллерии и БПЛА

Освобождённый Северск
Освобождённый Северск - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Минобороны России
Освобождённый Северск. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Разрозненные малые группы остатков украинских военнослужащих покидают западную часть пригорода освобождённого Северска под атаками артиллерии и БПЛА ВС РФ, рассказал РИА Новости командир одного из разведподразделений группировки войск "Южная".
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину в четверг сообщил, что Северск освобожден.
Освобождённый Северск - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Мирошник прокомментировал потерю ВСУ Северска
Вчера, 01:03
"В данный момент ВСУ покидают пригород, соответственно, артиллерия и БПЛА работают по отходящим силам противника", - сказал разведчик.
По его словам, противник пытается с помощью своих БПЛА прикрывать уход украинских войск.
"Наша разведка активно выискивает любые пункты и площадки украинских БПЛА, средства связи Starlink, чтобы максимально помешать отходу уходящих сил противника", - отметил разведчик.
