В Якутии полицейский спас подростков, заблудившихся на морозе

ЯКУТСК, 13 дек — РИА Новости. В Якутии полицейские спасли подростков, которые чуть не погибли на морозе минус 45 градусов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Трое мальчиков заблудились и оказались в суровом плену якутской зимы. Однако бдительность и оперативность моего коллеги — старшего участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Кобяйскому району капитана полиции Владислава Гуляева — помогли избежать беды", — рассказала она.
По словам Волк, полицейский со своим братом в выходной решили навестить родителей в селе Кальвица. Они выехали из районного центра на снегоходах. Спустя некоторое время Гуляев заметил на тропе, проложенной снегоходами, человеческие следы. Сначала он подумал, что пассажиры, возможно, спешились из-за поломки и решили пройтись. Однако следы свернули с дороги — и стало ясно, что люди пошли вниз по течению реки Лены. Мужчины последовали за ними и вскоре обнаружили в пустынной местности троих уставших и сильно замерзших подростков.
"Братья дали им свою одежду и отвезли в село Кальвица. <…> По приезде в село оказалось, что у одного из юношей были обнаружены признаки обморожения пальцев на левой руке. Так как местный фельдшер находился в отъезде, Владислав сам оказал ему первую помощь и с представителями поселковой администрации начал искать медика среди жителей. К счастью, в селе оказалась женщина, приехавшая из города Якутска. Она оказала ребенку квалифицированную медицинскую помощь", — добавила представитель МВД.
Двенадцатилетний мальчик объяснил, что хотел съездить к родственникам отца и выбрал маршрут от поселка Сангар до села Аргас. С ним решили пойти двое друзей. Ребята пытались найти самый короткий путь, но заблудились.
Как отметила Волк, эта история могла закончиться трагедией. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
