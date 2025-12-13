Рейтинг@Mail.ru
В Якутии полицейский спас подростков, заблудившихся на морозе - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:56 13.12.2025 (обновлено: 18:52 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/spasenie-2061839193.html
В Якутии полицейский спас подростков, заблудившихся на морозе
В Якутии полицейский спас подростков, заблудившихся на морозе - РИА Новости, 13.12.2025
В Якутии полицейский спас подростков, заблудившихся на морозе
В Якутии полицейские спасли подростков, которые чуть не погибли на морозе минус 45 градусов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T13:56:00+03:00
2025-12-13T18:52:00+03:00
хорошие новости
происшествия
река лена
якутск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061839412_7:0:1897:1063_1920x0_80_0_0_e858217204a5820cf6bde40485fa6216.jpg
https://ria.ru/20251209/tayga-2060842510.html
https://ria.ru/20250407/jakutija-2009780994.html
река лена
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061839412_300:0:1717:1063_1920x0_80_0_0_1d596dd57c8052ef6fee52f58355d088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, река лена, якутск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Происшествия, Река Лена, Якутск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Якутии полицейский спас подростков, заблудившихся на морозе

В Якутии полицейский спас 3 заблудившихся и замерзших по пути в село подростков

© Ирина Волк/TelegramПолицейский спас подростков, заблудившихся на морозе в Якутии
Полицейский спас подростков, заблудившихся на морозе в Якутии - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Ирина Волк/Telegram
Полицейский спас подростков, заблудившихся на морозе в Якутии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 13 дек — РИА Новости. В Якутии полицейские спасли подростков, которые чуть не погибли на морозе минус 45 градусов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«
"Трое мальчиков заблудились и оказались в суровом плену якутской зимы. Однако бдительность и оперативность моего коллеги — старшего участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Кобяйскому району капитана полиции Владислава Гуляева — помогли избежать беды", — рассказала она.
Мужчина, выживший в тайге Приамурья в 40-градусный мороз - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мужчина выжил в тайге Приамурья в 40-градусный мороз
9 декабря, 15:15
По словам Волк, полицейский со своим братом в выходной решили навестить родителей в селе Кальвица. Они выехали из районного центра на снегоходах. Спустя некоторое время Гуляев заметил на тропе, проложенной снегоходами, человеческие следы. Сначала он подумал, что пассажиры, возможно, спешились из-за поломки и решили пройтись. Однако следы свернули с дороги — и стало ясно, что люди пошли вниз по течению реки Лены. Мужчины последовали за ними и вскоре обнаружили в пустынной местности троих уставших и сильно замерзших подростков.
«
"Братья дали им свою одежду и отвезли в село Кальвица. <…> По приезде в село оказалось, что у одного из юношей были обнаружены признаки обморожения пальцев на левой руке. Так как местный фельдшер находился в отъезде, Владислав сам оказал ему первую помощь и с представителями поселковой администрации начал искать медика среди жителей. К счастью, в селе оказалась женщина, приехавшая из города Якутска. Она оказала ребенку квалифицированную медицинскую помощь", — добавила представитель МВД.
Двенадцатилетний мальчик объяснил, что хотел съездить к родственникам отца и выбрал маршрут от поселка Сангар до села Аргас. С ним решили пойти двое друзей. Ребята пытались найти самый короткий путь, но заблудились.
Как отметила Волк, эта история могла закончиться трагедией. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Якутии полицейские спасли мальчика, уснувшего в сугробе
7 апреля, 12:39
 
Хорошие новостиПроисшествияРека ЛенаЯкутскИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала