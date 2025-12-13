https://ria.ru/20251213/sochi-2061820178.html
В Сочи полиция проверит законность вечеринок, проводившихся для подростков
В Сочи полиция проверит законность вечеринок, проводившихся для подростков - РИА Новости, 13.12.2025
В Сочи полиция проверит законность вечеринок, проводившихся для подростков
Полицейские разбираются в законности организованных в Сочи вечеринок для несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T11:34:00+03:00
2025-12-13T11:34:00+03:00
2025-12-13T11:34:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20250524/politsija-2018874059.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Сочи полиция проверит законность вечеринок, проводившихся для подростков
Полиция разбирается в законности вечеринок для подростков в Сочи