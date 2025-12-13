Рейтинг@Mail.ru
Мэр Сочи оценил присвоение статуса курорта городу - РИА Новости, 13.12.2025
01:01 13.12.2025
Мэр Сочи оценил присвоение статуса курорта городу
Мэр Сочи оценил присвоение статуса курорта городу - РИА Новости, 13.12.2025
Мэр Сочи оценил присвоение статуса курорта городу
Присвоение Сочи статуса курорта федерального значения поможет развитию его туристического потенциала, заявил глава города Андрей Прошунин. РИА Новости, 13.12.2025
Мэр Сочи оценил присвоение статуса курорта городу

Прошунин: статус федерального курорта поможет развитию потенциала Сочи

Андрей Прошунин - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
СОЧИ, 13 дек – РИА Новости. Присвоение Сочи статуса курорта федерального значения поможет развитию его туристического потенциала, заявил глава города Андрей Прошунин.
Правительство РФ постановило признать город Сочи курортом федерального значения с 1 января 2026 года, в ноябре соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Зимние пляжи в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Сочи выросли бронирования в отелях на Новый год, показало исследование
11 декабря, 14:43
"Это будет достаточно мощный вклад в курортную отрасль именно с точки зрения поддержки города-курорта как муниципального образования. Упор будет именно на эту отрасль… Это приоритет сейчас для города", - сказал Прошунин на пресс-конференции.
Глава Сочи отметил, что присвоение статуса позволит определить границы горно-санитарных охранных зон, которые были потеряны. По его словам, главным образом, в постановлении определены границы территории Сочи.
"Сейчас все это приводится в соответствие, где будут определены охранные мероприятия, горно-санитарные и санитарные зоны", - сказал Прошунин.
Отдыхающие на море в Сочи. - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В Сочи увеличат количество муниципальных пляжей
19 июля, 18:52
Глава города также рассказал, что спрогнозировать объемы федеральной поддержки в рамках присвоения статуса можно только после изучения всех деталей. Он добавил, что инвестиционный портфель курорта уже составляет 650 миллиардов рублей.
"Это 44 институционно-туристических проекта, всего их 60. Эти деньги не имеют никакого отношения к статусу как города-курорта", - подчеркнул Прошунин.
Город продолжит участвовать в большинстве национальных проектов с привлечением именно федеральных средств, заключил мэр Сочи.
Вид с горы Большой Ахун на город Сочи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Новый маршрут для познавательного туризма разработали в Сочи
17 ноября, 17:32
 
