https://ria.ru/20251213/snegokhod-2061847999.html
В Пермском крае начали проверку после гибели двух человек на снегоходе
В Пермском крае начали проверку после гибели двух человек на снегоходе - РИА Новости, 13.12.2025
В Пермском крае начали проверку после гибели двух человек на снегоходе
Следователи начали проверку после гибели мужчины и женщины в Пермском крае, провалившихся под лед на снегоходе во время прогулки, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T15:03:00+03:00
2025-12-13T15:03:00+03:00
2025-12-13T15:03:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061838504_0:297:1024:873_1920x0_80_0_0_6f09c7c678606b8e702c8af5bfcd9f7f.jpg
https://ria.ru/20250319/moskva-2005884600.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061838504_0:201:1024:969_1920x0_80_0_0_608e863450543fe38d10d40b1e4457b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае начали проверку после гибели двух человек на снегоходе
СК начал проверку после гибели 2 человек на снегоходе на пруду в Пермском крае