В Пермском крае два человека на снегоходе провалились под лед - РИА Новости, 13.12.2025
13:52 13.12.2025
В Пермском крае два человека на снегоходе провалились под лед
В Пермском крае два человека на снегоходе провалились под лед
Мужчина и женщина погибли во время катания на снегоходе по водоёму в Пермском крае, они провалились под лёд, сообщает краевое ГУ МЧС. РИА Новости, 13.12.2025
В Пермском крае два человека на снегоходе провалились под лед

В Пермском крае мужчина и женщина провалились под лёд на снегоходе и погибли

ПЕРМЬ, 13 дек - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли во время катания на снегоходе по водоёму в Пермском крае, они провалились под лёд, сообщает краевое ГУ МЧС.
"На пруду рядом с селом Буб Сивинского муниципального округа произошла трагедия: мужчина и женщина, катаясь на снегоходе, провалились под лед и погибли. Тонкий лёд убивает", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Новой Москве двое детей провалились под лед и погибли
