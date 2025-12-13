Рейтинг@Mail.ru
Два истребителя США пролетели недалеко от побережья Венесуэлы - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/smi-2061792622.html
Два истребителя США пролетели недалеко от побережья Венесуэлы
Два истребителя США пролетели недалеко от побережья Венесуэлы - РИА Новости, 13.12.2025
Два истребителя США пролетели недалеко от побережья Венесуэлы
Два американских истребителя Boeing F/A-18E/F Super Hornet пролетели в воздушном пространстве недалеко от побережья Венесуэлы, за перемещениями каждого их... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T05:27:00+03:00
2025-12-13T05:27:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
николас мадуро
flightradar24
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130571/06/1305710681_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_dc08a107df8df9fbd12c15b25cb7dffb.jpg
https://ria.ru/20251212/samolety-2061772425.html
https://ria.ru/20251212/venesuela-2061616024.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130571/06/1305710681_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_fc782fe8bd330a1aa9dfb8307818523e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, николас мадуро, flightradar24, оон, международная организация гражданской авиации, f/a-18e
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Flightradar24, ООН, Международная организация гражданской авиации, F/A-18E
Два истребителя США пролетели недалеко от побережья Венесуэлы

Два истребителя Boeing F/A-18E/F пролетели недалеко от берегов Венесуэлы

© Фото : LCPL JOHN MCGARITY, USMCАмериканский истребитель FA18
Американский истребитель FA18 - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : LCPL JOHN MCGARITY, USMC
Американский истребитель FA18. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Два американских истребителя Boeing F/A-18E/F Super Hornet пролетели в воздушном пространстве недалеко от побережья Венесуэлы, за перемещениями каждого их наблюдают около 70 тысяч человек, свидетельствуют данные портала Flightradar24.
По данным портала, истребители наматывали круги в воздухе недалеко от острова Аруба. По состоянию на 5.00 мск за каждым из них наблюдали более 80 тысяч человек. Однако число зрителей резко снизилось до около 70 тысяч, как только один из них изменил траекторию полета в сторону севера.
Авианосец США Abraham Lincoln с истребителями на борту прибыл на Ближний Восток - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Военные самолеты США кружат в небе у берегов Венесуэлы
12 декабря, 23:20
На этой неделе еще несколько F/A-18F Super Hornet, самолет радиоэлектронной борьбы, разведывательный беспилотник и американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, также совершали полеты в регионе.
Президент США Дональд Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратились к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Венесуэла продолжит сопротивление несмотря на санкции США, заявил дипломат
12 декабря, 11:39
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампНиколас МадуроFlightradar24ООНМеждународная организация гражданской авиацииF/A-18E
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала