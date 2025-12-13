Два истребителя США пролетели недалеко от побережья Венесуэлы

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Два американских истребителя Boeing F/A-18E/F Super Hornet пролетели в воздушном пространстве недалеко от побережья Венесуэлы, за перемещениями каждого их наблюдают около 70 тысяч человек, свидетельствуют данные портала Flightradar24.
По данным портала, истребители наматывали круги в воздухе недалеко от острова Аруба. По состоянию на 5.00 мск за каждым из них наблюдали более 80 тысяч человек. Однако число зрителей резко снизилось до около 70 тысяч, как только один из них изменил траекторию полета в сторону севера.
На этой неделе еще несколько F/A-18F Super Hornet, самолет радиоэлектронной борьбы, разведывательный беспилотник и американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, также совершали полеты в регионе.
Президент США Дональд Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратились к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.