Рейтинг@Mail.ru
Запад побежит восстанавливать отношения с Россией, заявил премьер Словакии - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 13.12.2025 (обновлено: 16:16 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/slovakiya-2061854749.html
Запад побежит восстанавливать отношения с Россией, заявил премьер Словакии
Запад побежит восстанавливать отношения с Россией, заявил премьер Словакии - РИА Новости, 13.12.2025
Запад побежит восстанавливать отношения с Россией, заявил премьер Словакии
Западные страны побегут в РФ, как только закончится конфликт на Украине, чтобы восстановить торговые и экономические отношения, считает премьер-министр Словакии РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T16:14:00+03:00
2025-12-13T16:16:00+03:00
в мире
россия
словакия
украина
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg
https://ria.ru/20251213/fitso-2061853056.html
россия
словакия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_746c47ed2ab008795e42ad41fe0ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо
В мире, Россия, Словакия, Украина, Роберт Фицо
Запад побежит восстанавливать отношения с Россией, заявил премьер Словакии

Премьер Фицо: Запад побежит в Россию после завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 13 дек - РИА Новости. Западные страны побегут в РФ, как только закончится конфликт на Украине, чтобы восстановить торговые и экономические отношения, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Каждый это (восстановление торговых и экономических отношений с РФ - ред.) сделает после войны. Не будем наивными, как только закончится война, каждая западная страна будет туда (в РФ - ред.) бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Он назвал абсурдным запрещать Словакии покупать у России газ в то время, как РФ остается одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа в некоторые европейские страны.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Фицо выступил за восстановление отношений с Россией
Вчера, 15:51
 
В миреРоссияСловакияУкраинаРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала