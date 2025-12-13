Рейтинг@Mail.ru
"Не хочу быть частью": Фицо сделал громкое заявление о Европе
02:05 13.12.2025 (обновлено: 09:09 13.12.2025)
"Не хочу быть частью": Фицо сделал громкое заявление о Европе
"Не хочу быть частью": Фицо сделал громкое заявление о Европе

Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет быть частью той Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев, об этом он написал в соцсети Facebook*.
"Если жизнь россиянина или украинца — это <…> (ничто. — Прим. ред.) для Западной Европы, то я не хочу быть частью такой Западной Европы", — сообщил он по итогам разговора с председателем Евросовета Антониу Коштой.

Словакия не поддержит идею ЕС использовать активы России
8 ноября, 15:47
В четверг Фицо заявил, что направил письмо председателю Европейского совета, где изложил позицию, которую он будет представлять на саммите Евросоюза, запланированном на 18-19 декабря в Брюсселе. Премьер Словакии добавил, что не будет поддерживать инициативы, направленные на финансирование военных расходов Украины, где требовалось бы участие Братиславы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Минимум два года". Фицо раскрыл главный сценарий конфликта на Украине
11 ноября, 01:25
 
