Словакия намерена оспорить запрет на импорт российского газа, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 13 дек - РИА Новости. Иск к Европейской комиссии, чтобы оспорить запрет на импорт газа из России, готовится, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Ранее в декабре венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия вместе со Словакией подаст иск в суд Евросоюза, чтобы план RePowerEU о запрете на импорт энергоресурсов из России был отменен или отложен на время разбирательства, но не верит в справедливость суда.
"Мы собираемся подать иск к Европейской комиссии. Европейская комиссия несмотря на то, что мы голосовали против, возможности наложить вето не было, приняли это квалифицированным большинством… У нас есть договоренность с Венгрией, готовится квалифицированный иск, мы оспорим это решение в суде", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Правительство Словакии ранее обсудило возможную подачу иска к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из России. Власти республики планируют обжаловать данный запрет, если не будут в достаточной мере учтены замечания Братиславы.
Министр юстиции Словакии Борис Суско в начале декабря сообщил, что существуют юридические аргументы, с помощью которых потенциально можно добиться успеха при обжаловании запрета на импорт российского газа в Европейский союз. Министр добавил, что решение о том, будет ли подан данный иск, правительство Словакии примет после того, как на уровне Европейского союза данное постановление будет одобрено и его окончательный текст будет официально опубликован.
Премьер-министр Словакии Фицо заявлял, что республика в декабре снова будет голосовать против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз, это идеологическое и вредное решение. По его словам, возглавляемая им партия Smer-SD ("Направление - социальная демократия") поддерживает идею подать иск к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из РФ.