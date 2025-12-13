Рейтинг@Mail.ru
СМИ: визит эстонской делегации к далай-ламе обернулся громким скандалом - РИА Новости, 13.12.2025
19:38 13.12.2025
СМИ: визит эстонской делегации к далай-ламе обернулся громким скандалом
СМИ: визит эстонской делегации к далай-ламе обернулся громким скандалом
Члены эстонской делегации перед встречей с лидером последователей тибетского буддизма далай-ламой злоупотребили алкоголем настолько, что им сделали замечание... РИА Новости, 13.12.2025
в мире
индия
эстония
индия
эстония
в мире, индия, эстония
В мире, Индия, Эстония
СМИ: визит эстонской делегации к далай-ламе обернулся громким скандалом

© предоставлено офисом Далай-ламыДалай-лама
Далай-лама . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Члены эстонской делегации перед встречей с лидером последователей тибетского буддизма далай-ламой злоупотребили алкоголем настолько, что им сделали замечание представители Индии, пишет Õhtuleht.
"Визит эстонских парламентариев в Индию оказался для некоторых из делегации очень приятным, а для других — крайне неловким. Первые принадлежали к партии "Эстония 200" и были в основном пьяны. Остальные пытались хоть как-то их сдерживать", – говорится в материале.
В статье также отмечается, что представителей Эстонии предупреждали о необходимости воздержаться от алкоголя, но те не прислушались к совету.
Уточняется, что больше всего внимания привлекли депутаты от партии "Эстония 200" Юку-Калле Райд и Марек Рейнаас, а также советница министра внутренних дел Кадри Напритсон-Акуне. Последняя позже заявила в соцсетях, что была в отпуске, поездку оплатила самостоятельно и не видит проблем в употреблении алкоголя во время отдыха.
В миреИндияЭстония
 
 
