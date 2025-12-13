Рейтинг@Mail.ru
МВД Сирии заявило, что предупреждало о возможной атаке в Пальмире
21:14 13.12.2025
МВД Сирии заявило, что предупреждало о возможной атаке в Пальмире
МВД Сирии заявило, что предупреждало о возможной атаке в Пальмире
МВД Сирии заявило, что предупреждало о возможной атаке в Пальмире
Сирийские силовики предупреждали военных международной коалиции о возможной атаке боевиков в Пальмире, но те не вняли, заявил в субботу представитель МВД Сирии... РИА Новости, 13.12.2025
в мире, пальмира, сирия, сша, министерство обороны сша, исламское государство*
В мире, Пальмира, Сирия, США, Министерство обороны США, Исламское государство*
МВД Сирии заявило, что предупреждало о возможной атаке в Пальмире

Аль-Баба: МВД Сирии предупреждало военные коалиции о возможной атаке в Пальмире

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоенная техника Сирийской арабской армии (САА) на дороге к Пальмире
Военная техника Сирийской арабской армии (САА) на дороге к Пальмире - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Военная техника Сирийской арабской армии (САА) на дороге к Пальмире. Архивное фото
СТАМБУЛ, 13 дек - РИА Новости. Сирийские силовики предупреждали военных международной коалиции о возможной атаке боевиков в Пальмире, но те не вняли, заявил в субботу представитель МВД Сирии Нуруддин аль-Баба.
Пентагон сообщил, что два военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали.
По словам представителя МВД, на военных США и Сирии в Пальмире напал член террористической группировки "Исламское государство"*.
"Ранее действующие в Сирийской пустыне члены сил внутренней безопасности предупреждали военных партнерских сил коалиции, что есть предварительные сведения об ожидаемых потенциальных атаках боевиков ИГ. Но эти военные не восприняли серьезно наши предупреждения. И сегодня произошло нападение", - рассказал спикер гостелеканалу Al-Ikhbariya.
По его словам, военные США и Сирии после совместного патруля зашли в укрепленную штаб-квартиру, когда у входа подверглись нападению боевика. Аль-Баба сообщил, что среди раненых двое сирийских военных.
Он также опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что нападавший якобы был сотрудником сил внутренней безопасности.
* Запрещенная в России террористическая организация
В миреПальмираСирияСШАМинистерство обороны СШАИсламское государство*
 
 
