МВД Сирии заявило, что предупреждало о возможной атаке в Пальмире

СТАМБУЛ, 13 дек - РИА Новости. Сирийские силовики предупреждали военных международной коалиции о возможной атаке боевиков в Пальмире, но те не вняли, Сирийские силовики предупреждали военных международной коалиции о возможной атаке боевиков в Пальмире, но те не вняли, заявил в субботу представитель МВД Сирии Нуруддин аль-Баба.

Пентагон сообщил, что два военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире , трое пострадали.

По словам представителя МВД, на военных США и Сирии в Пальмире напал член террористической группировки " Исламское государство"*.

"Ранее действующие в Сирийской пустыне члены сил внутренней безопасности предупреждали военных партнерских сил коалиции, что есть предварительные сведения об ожидаемых потенциальных атаках боевиков ИГ. Но эти военные не восприняли серьезно наши предупреждения. И сегодня произошло нападение", - рассказал спикер гостелеканалу Al-Ikhbariya.

По его словам, военные США и Сирии после совместного патруля зашли в укрепленную штаб-квартиру, когда у входа подверглись нападению боевика. Аль-Баба сообщил, что среди раненых двое сирийских военных.

Он также опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что нападавший якобы был сотрудником сил внутренней безопасности.