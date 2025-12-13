https://ria.ru/20251213/siriya-2061858938.html
СМИ: американских и сирийских военных атаковали в районе Пальмиры
Совместные силы Сирии и США подверглись атаке в районе Пальмиры, передает телеканал Syria TV. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T17:23:00+03:00
в мире
пальмира
сирия
сша
в мире, пальмира, сирия, сша
