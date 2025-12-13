Рейтинг@Mail.ru
СМИ: американских и сирийских военных атаковали в районе Пальмиры
16:49 13.12.2025 (обновлено: 17:23 13.12.2025)
СМИ: американских и сирийских военных атаковали в районе Пальмиры
Совместные силы Сирии и США подверглись атаке в районе Пальмиры, передает телеканал Syria TV. РИА Новости, 13.12.2025
Syria TV: в районе Пальмиры напали на американских и сирийских военных

Американские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные в Сирии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 13 дек — РИА Новости. Совместные силы Сирии и США подверглись атаке в районе Пальмиры, передает телеканал Syria TV.
"В результате стрельбы в городе Пальмира есть раненые среди американских и сирийских военных. После нападения американские вертолеты вмешались для эвакуации пострадавших и их доставки на базу Эт-Танф", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, один сирийский военнослужащий погиб.
В ноябре президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что арабская республика теперь является союзником Вашингтона и больше не воспринимается как угроза безопасности.
Сирийские силы безопасности в Латакии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Латакии произошли столкновения между боевиками и армией
24 ноября, 14:56
24 ноября, 14:56
 
