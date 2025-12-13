Главред ИА "Регнум" Ахмедова оценила роман Симоньян

Книга Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра". Архивное фото

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" поднимает ключевые вопросы о будущем человечества и удерживает внимание читателя благодаря живым и близким образам героев, считает главный редактор ИА REGNUM, писатель, член СПЧ Марина Ахмедова.

В субботу в Москве в Национальном центре "Россия" прошла встреча, посвященная роману Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра".

"Не может быть интересна книга, герою которой ты не сочувствуешь и не сопереживаешь. Маргарите удалось так нарисовать своих героев, что они тебе стали близкими, что ты их представляешь, и, более того, ты, закончив читать книгу, еще некоторое время находишься под впечатлением и оцениваешь этих людей как действительно реально существующих", - сказала Ахмедова в ходе встречи.

Ахмедова отметила, что роман Симоньян оказался особенно актуальным на фоне современных дискуссий об искусственном интеллекте. По ее словам, сегодня во всем мире обсуждается вопрос, станет ли новая высокоразвитая цифровая "раса" союзником человека или попытается подчинить его себе.

"Уже сейчас, безусловно, возникает вопрос не только у нас в России , но вообще по всему миру, захочет ли эта высокоразвитая раса дружить с человеком, помогать ему, или она захочет колонизировать землю. Но Маргарита ставит перед собой вопрос, а что будет, когда мы впустим эту расу к нам домой, на нашу землю. И она же дает ответ на этот вопрос. Поэтому да, это суперактуальный роман", - добавила Ахмедова.

Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами.