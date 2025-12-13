Рейтинг@Mail.ru
В ОП напомнили о штрафах за размещение гирлянды на фасадах - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/shtraf-2061787749.html
В ОП напомнили о штрафах за размещение гирлянды на фасадах
В ОП напомнили о штрафах за размещение гирлянды на фасадах - РИА Новости, 13.12.2025
В ОП напомнили о штрафах за размещение гирлянды на фасадах
Штраф от 5 до 15 тысяч рублей может грозить россиянам за размещение новогодней гирлянды на фасаде дома, окнах или подъездах, если они нарушат требования... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T03:30:00+03:00
2025-12-13T03:30:00+03:00
общество
россия
тсж
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840945449_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca2e33207fbbfd75b6b52ce8c1305426.jpg
https://ria.ru/20251207/shtraf-2060370054.html
https://ria.ru/20251129/jurist-2058547271.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840945449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b6b0da3da7a710948e48aaac336fd4a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, тсж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Общество, Россия, ТСЖ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
В ОП напомнили о штрафах за размещение гирлянды на фасадах

РИА Новости: за гирлянду на фасаде дома может грозить штраф до 15 тысяч рублей

© Pexels/Dzenina LukacНовогодняя гирлянда
Новогодняя гирлянда - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Pexels/Dzenina Lukac
Новогодняя гирлянда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Штраф от 5 до 15 тысяч рублей может грозить россиянам за размещение новогодней гирлянды на фасаде дома, окнах или подъездах, если они нарушат требования пожарной безопасности, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Частью 1 статьи 20.4 КоАП предусмотрен штраф за нарушение требований пожарной безопасности, который влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей", - рассказал Машаров.
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Госдуме напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году
7 декабря, 03:12
Он также рассказал, что запрета на гирлянды с внешней стороны окон или на фасаде в российском законодательстве нет. Но если для их крепления требуется сверлить стены, устанавливать кронштейны или иным образом менять конструкцию фасада, такие работы должны быть согласованы с управляющей компанией или ТСЖ.
"Рекомендую получить согласие письменно, чтобы в случае жалобы от "соседа" вы не были привлечены к ответственности по вышеуказанной статье. А если вы осознаете, что не сможете договориться, но при этом у вас есть желание украсить свой дом новогодними красками, то повесьте гирлянду внутри окна или на балконе, в этом случае вам никто ничего не посмеет сказать или упрекнуть вас", - добавил Машаров.
По словам Машарова, в случае реакции на жалобу от соседей или заявления от управляющей компании в территориальные органы МЧС, которые уполномочены вести административное производство по делам о нарушении пожарной безопасности, штраф за размещение на внешней стороне окон, подъездов, дверей и фасадов новогодних электрических гирлянд без согласования с УК, ТСЖ и соседями по этажу, окна которых выходят на внешнюю сторону фасада, где размещается гирлянда, возможен только в случае нарушения правил пожарной безопасности.
Он добавил, что сотрудники МЧС при реагировании на жалобу проводят осмотр и, в случае наличия оснований для возбуждения административного производства, составляют протокол, основанием может быть установка гирлянд, не предусмотренных для их использования на улице.
Гирлянда - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Юрист предупредил о штрафах за гирлянды с внешней стороны окна
29 ноября, 03:12
 
ОбществоРоссияТСЖМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала