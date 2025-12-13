В ОП напомнили о штрафах за размещение гирлянды на фасадах

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Штраф от 5 до 15 тысяч рублей может грозить россиянам за размещение новогодней гирлянды на фасаде дома, окнах или подъездах, если они нарушат требования пожарной безопасности, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Частью 1 статьи 20.4 КоАП предусмотрен штраф за нарушение требований пожарной безопасности, который влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей", - рассказал Машаров.

Он также рассказал, что запрета на гирлянды с внешней стороны окон или на фасаде в российском законодательстве нет. Но если для их крепления требуется сверлить стены, устанавливать кронштейны или иным образом менять конструкцию фасада, такие работы должны быть согласованы с управляющей компанией или ТСЖ

"Рекомендую получить согласие письменно, чтобы в случае жалобы от "соседа" вы не были привлечены к ответственности по вышеуказанной статье. А если вы осознаете, что не сможете договориться, но при этом у вас есть желание украсить свой дом новогодними красками, то повесьте гирлянду внутри окна или на балконе, в этом случае вам никто ничего не посмеет сказать или упрекнуть вас", - добавил Машаров.

По словам Машарова, в случае реакции на жалобу от соседей или заявления от управляющей компании в территориальные органы МЧС , которые уполномочены вести административное производство по делам о нарушении пожарной безопасности, штраф за размещение на внешней стороне окон, подъездов, дверей и фасадов новогодних электрических гирлянд без согласования с УК, ТСЖ и соседями по этажу, окна которых выходят на внешнюю сторону фасада, где размещается гирлянда, возможен только в случае нарушения правил пожарной безопасности.