Мирошник прокомментировал потерю ВСУ Северска

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Потеря Северска показывает Западу, что Украина не может нанести ущерб ВС РФ и ослабить Россию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину в четверг сообщил, что Северск освобожден. Со взятием Северска созданы условия для наступления в направлении Славянска, заявил командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев.
"В данном случае это (потеря Северска - ред.) просто очевидный сигнал для западников о том, что Украина не располагает нужным военным потенциалом для того, чтобы нанести ущерб, ослабить (Россию - ред.) или еще что-либо, что там себе нафантазировали хозяева Украины", - сказал Мирошник газете "Известия".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18