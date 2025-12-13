Рейтинг@Mail.ru
Мирошник прокомментировал потерю ВСУ Северска
Специальная военная операция на Украине
 
01:03 13.12.2025
Мирошник прокомментировал потерю ВСУ Северска
Мирошник прокомментировал потерю ВСУ Северска
Потеря Северска показывает Западу, что Украина не может нанести ущерб ВС РФ и ослабить Россию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 13.12.2025
в мире, россия, северск, украина, родион мирошник, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Северск, Украина, Родион Мирошник, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Мирошник прокомментировал потерю ВСУ Северска

Мирошник: потеря Северска показывает, что Украина не может нанести ущерб России

© Минобороны РоссииОсвобождённый Северск
Освобождённый Северск - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Минобороны России
Освобождённый Северск. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Потеря Северска показывает Западу, что Украина не может нанести ущерб ВС РФ и ослабить Россию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину в четверг сообщил, что Северск освобожден. Со взятием Северска созданы условия для наступления в направлении Славянска, заявил командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев.
"В данном случае это (потеря Северска - ред.) просто очевидный сигнал для западников о том, что Украина не располагает нужным военным потенциалом для того, чтобы нанести ущерб, ослабить (Россию - ред.) или еще что-либо, что там себе нафантазировали хозяева Украины", - сказал Мирошник газете "Известия".
Специальная военная операция на Украине
 
 
