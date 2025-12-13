Рейтинг@Mail.ru
Над Севастополем сбили две воздушные цели - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 13.12.2025 (обновлено: 22:03 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/sevastopol-2061887556.html
Над Севастополем сбили две воздушные цели
Над Севастополем сбили две воздушные цели - РИА Новости, 13.12.2025
Над Севастополем сбили две воздушные цели
Российские военные отразили атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T21:36:00+03:00
2025-12-13T22:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
безопасность
херсонес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_137b87e96c47790975c35257f17ec5cf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
херсонес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ba580d36aae15b822ee8384c8bdbedad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность, херсонес
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонес
Над Севастополем сбили две воздушные цели

В Севастополе военные отразили атаку ВСУ и уничтожили две воздушные цели

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО
Учения войск ПВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Учения войск ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские военные отразили атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«

"Работает ПВО. По предварительной информации, сбиты две воздушные цели над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах", — написал он в Telegram-канале.

Гражданские объекты в городе не пострадали.
В ответ на атаки ВСУ российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныБезопасностьХерсонес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала