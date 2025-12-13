https://ria.ru/20251213/sevastopol-2061887556.html
Над Севастополем сбили две воздушные цели
Над Севастополем сбили две воздушные цели
Российские военные отразили атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 13.12.2025
Над Севастополем сбили две воздушные цели
В Севастополе военные отразили атаку ВСУ и уничтожили две воздушные цели