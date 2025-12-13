https://ria.ru/20251213/sevastopol-2061886965.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в регионе. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T21:19:00+03:00
2025-12-13T21:19:00+03:00
2025-12-13T21:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
севастополь
Новости
ru-RU
севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
