В аэропортах Саратова и Чебоксар сняли ограничения
В аэропортах Саратова и Чебоксар сняли ограничения - РИА Новости, 13.12.2025
В аэропортах Саратова и Чебоксар сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Чебоксар, сообщила Росавиация.
В аэропортах Саратова и Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск самолетов