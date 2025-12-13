Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что Санду готовит страну к силовому решению вопроса ПМР - РИА Новости, 13.12.2025
15:43 13.12.2025
В Госдуме заявили, что Санду готовит страну к силовому решению вопроса ПМР
В Госдуме заявили, что Санду готовит страну к силовому решению вопроса ПМР - РИА Новости, 13.12.2025
В Госдуме заявили, что Санду готовит страну к силовому решению вопроса ПМР
Президент Молдавии Майя Санду готовит страну к силовому решению приднестровского вопроса, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" РИА Новости, 13.12.2025
в мире, молдавия, брюссель, украина, майя санду, владимир зеленский, госдума рф
В мире, Молдавия, Брюссель, Украина, Майя Санду, Владимир Зеленский, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что Санду готовит страну к силовому решению вопроса ПМР

Депутат Аршинова: Санду готовится к силовому решению приднестровского вопроса

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду готовит страну к силовому решению приднестровского вопроса, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Расходы на оборону в проекте бюджета Молдавии на 2026 год увеличены на 32% при минимальном росте социальных статей, заявил ранее депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов (ПКРМ) Константин Старыш.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Эксперт назвал требование ЕС о вступлении Молдавии в ЕС ультиматумом Санду
6 декабря, 13:36
"Молдавский парламент принял бюджет войны. Санду готовится к силовому решению приднестровского вопроса", - сказала Аршинова.
Парламентарий отметила, что принятый правящей партией ПАС проект бюджета в первом чтении означает начало подготовки к военной кампании, ведь расходы на оборону достигли 32%.
"Молдова географически находится между Украиной и Румынией – воевать с какой-либо из этих стран по понятным причинам не может. Тут не подойдет сравнение Давида и Голиафа, скорее, можно сравнивать таракана с тапком. Очевидно, что все взоры молдавских властей устремлены на левый берег Днестра", - убеждена Аршинова.
Депутат подчеркивает, что на левом берегу Днестра находятся "заветная дешевая электроэнергия, промышленность, о которой Молдова пока только мечтает, и много других "плюшек", из-за которых режим Санду не без помощи соседа Владимира Зеленского и его хозяев в Брюсселе встал на путь конфронтации".
"Увеличенный военный бюджет пойдет на новые артиллерийские системы, которые были приобретены разными способами, в том числе и за счет махинаций с портом в Джурджулештах. Молдова отдала его румынам на 25 миллионов дешевле, а они на эту разницу, скорее всего, купили у Израиля самоходные артиллерийские установки (САУ) ATMOS через закрытый контракт", - отметила Аршинова.
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Молдавия отказалась от встречи в формате "1+1", заявил глава МИД ПМР
12 декабря, 18:59
Она также указала, что содержание этой техники, как и французского радара GM200, купленного Молдавией в кредит и сейчас "стоящего заброшенным в лесу", требует средств, при этом планируется покупка еще одного такого же радара. Парламентарий подчеркнула, что Брюссель снабжает эту маленькую аграрную страну тяжелым оружием и бронетехникой, которая "вряд ли нужна для охраны виноградников от паразитов-поедателей ягод".
"Есть и еще один признак подготовки к конфликту – казалось бы, смешная новость об увеличении бюджета аппарата президента Молдовы на 1 миллион леев для производства медалей. На самом деле это тревожная новость, ведь медали понадобятся Санду для награждения отличившихся военных. Их нужно заранее наштамповать", - заявила депутат.
Аршинова отметила, что Санду готовится воевать не только пушками, но и пропагандой, оправдывающей жертвы. По её мнению, об этом свидетельствует увеличение фонда субсидирования молдавских провластных СМИ.
Депутат считает особенно актуальным авторитарное закрытие всех 20 оппозиционных каналов. По её оценке, фонд вырастет с более чем 5 миллионов леев в 2025 году до 20 миллионов в 2026 году – увеличение в четыре раза, при том что в следующем году не ожидается ни выборов, ни референдумов.
Парламентарий отметила, если к этому добавить рост агитации, оправдывающей румынскую оккупацию 1941-1944 годов (установка памятников оккупантам масштабно проходит буквально каждый месяц), картина становится яснее.
"С экранов государственных СМИ и из уст государственных деятелей Молдовы уже открыто говорится, что не было румынской оккупации, а была советская. Так подготавливают общественное мнение о необходимости решения "приднестровского вопроса", где, по словам многих молдавских деятелей, до сих пор находятся "российские оккупанты", - заключила Аршинова.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Молдавская экономика все глубже погружается в стагнацию, считает экономист
9 декабря, 16:58
 
В миреМолдавияБрюссельУкраинаМайя СандуВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
