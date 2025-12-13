В Госдуме заявили, что Санду готовит страну к силовому решению вопроса ПМР

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду готовит страну к силовому решению приднестровского вопроса, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

Расходы на оборону в проекте бюджета Молдавии на 2026 год увеличены на 32% при минимальном росте социальных статей, заявил ранее депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов (ПКРМ) Константин Старыш.

"Молдавский парламент принял бюджет войны. Санду готовится к силовому решению приднестровского вопроса", - сказала Аршинова.

Парламентарий отметила, что принятый правящей партией ПАС проект бюджета в первом чтении означает начало подготовки к военной кампании, ведь расходы на оборону достигли 32%.

"Молдова географически находится между Украиной Румынией – воевать с какой-либо из этих стран по понятным причинам не может. Тут не подойдет сравнение Давида и Голиафа, скорее, можно сравнивать таракана с тапком. Очевидно, что все взоры молдавских властей устремлены на левый берег Днестра", - убеждена Аршинова.

Депутат подчеркивает, что на левом берегу Днестра находятся "заветная дешевая электроэнергия, промышленность, о которой Молдова пока только мечтает, и много других "плюшек", из-за которых режим Санду не без помощи соседа Владимира Зеленского и его хозяев в Брюсселе встал на путь конфронтации".

"Увеличенный военный бюджет пойдет на новые артиллерийские системы, которые были приобретены разными способами, в том числе и за счет махинаций с портом в Джурджулештах. Молдова отдала его румынам на 25 миллионов дешевле, а они на эту разницу, скорее всего, купили у Израиля самоходные артиллерийские установки (САУ) ATMOS через закрытый контракт", - отметила Аршинова.

Она также указала, что содержание этой техники, как и французского радара GM200, купленного Молдавией в кредит и сейчас "стоящего заброшенным в лесу", требует средств, при этом планируется покупка еще одного такого же радара. Парламентарий подчеркнула, что Брюссель снабжает эту маленькую аграрную страну тяжелым оружием и бронетехникой, которая "вряд ли нужна для охраны виноградников от паразитов-поедателей ягод".

"Есть и еще один признак подготовки к конфликту – казалось бы, смешная новость об увеличении бюджета аппарата президента Молдовы на 1 миллион леев для производства медалей. На самом деле это тревожная новость, ведь медали понадобятся Санду для награждения отличившихся военных. Их нужно заранее наштамповать", - заявила депутат.

Аршинова отметила, что Санду готовится воевать не только пушками, но и пропагандой, оправдывающей жертвы. По её мнению, об этом свидетельствует увеличение фонда субсидирования молдавских провластных СМИ.

Депутат считает особенно актуальным авторитарное закрытие всех 20 оппозиционных каналов. По её оценке, фонд вырастет с более чем 5 миллионов леев в 2025 году до 20 миллионов в 2026 году – увеличение в четыре раза, при том что в следующем году не ожидается ни выборов, ни референдумов.

Парламентарий отметила, если к этому добавить рост агитации, оправдывающей румынскую оккупацию 1941-1944 годов (установка памятников оккупантам масштабно проходит буквально каждый месяц), картина становится яснее.