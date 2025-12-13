United подтвердила, что на ее рейсе из Вашингтона в Токио отказал двигатель

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Американская авиакомпания United подтвердила РИА Новости, что на ее рейсе из Вашингтона в Токио отказал двигатель, самолет вернулся обратно, никто не пострадал.

"Вскоре после взлета рейс 803 авиакомпании United вернулся в аэропорт Вашингтон-Даллес и благополучно совершил посадку из-за неполадок в одном из двигателей. Сообщений о пострадавших не поступало", - заявили в пресс-службе авиакомпании.