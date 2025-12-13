Рейтинг@Mail.ru
United подтвердила, что на ее рейсе из Вашингтона в Токио отказал двигатель
22:39 13.12.2025 (обновлено: 22:45 13.12.2025)
United подтвердила, что на ее рейсе из Вашингтона в Токио отказал двигатель
Американская авиакомпания United подтвердила РИА Новости, что на ее рейсе из Вашингтона в Токио отказал двигатель, самолет вернулся обратно, никто не пострадал. РИА Новости, 13.12.2025
в мире
сша
япония
вашингтон (штат)
токио
сша
япония
вашингтон (штат)
токио
в мире, сша, япония, вашингтон (штат), токио
В мире, США, Япония, Вашингтон (штат), Токио
United подтвердила, что на ее рейсе из Вашингтона в Токио отказал двигатель

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Американская авиакомпания United подтвердила РИА Новости, что на ее рейсе из Вашингтона в Токио отказал двигатель, самолет вернулся обратно, никто не пострадал.
"Вскоре после взлета рейс 803 авиакомпании United вернулся в аэропорт Вашингтон-Даллес и благополучно совершил посадку из-за неполадок в одном из двигателей. Сообщений о пострадавших не поступало", - заявили в пресс-службе авиакомпании.
Инцидент произошел на самолете 777-200ER американской авиакомпании Boeing. На борту было 275 пассажиров и 15 членов экипажа. В компании отметили, что сейчас подбирают новый самолет для повторного совершения рейса.
