United подтвердила, что на ее рейсе из Вашингтона в Токио отказал двигатель
United подтвердила, что на ее рейсе из Вашингтона в Токио отказал двигатель - РИА Новости, 13.12.2025
United подтвердила, что на ее рейсе из Вашингтона в Токио отказал двигатель
Американская авиакомпания United подтвердила РИА Новости, что на ее рейсе из Вашингтона в Токио отказал двигатель, самолет вернулся обратно, никто не пострадал. РИА Новости, 13.12.2025
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Американская авиакомпания United подтвердила РИА Новости, что на ее рейсе из Вашингтона в Токио отказал двигатель, самолет вернулся обратно, никто не пострадал.
"Вскоре после взлета рейс 803 авиакомпании United вернулся в аэропорт Вашингтон-Даллес и благополучно совершил посадку из-за неполадок в одном из двигателей. Сообщений о пострадавших не поступало", - заявили в пресс-службе авиакомпании.
Инцидент произошел на самолете 777-200ER американской авиакомпании Boeing. На борту было 275 пассажиров и 15 членов экипажа. В компании отметили, что сейчас подбирают новый самолет для повторного совершения рейса.