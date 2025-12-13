Рейтинг@Mail.ru
21:50 13.12.2025
Спасатели эвакуировали двух членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета

Спасатели эвакуировали двух членов экипажа упавшего в Серпухове самолета

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Спасатели эвакуировали двух членов экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье легкомоторного самолета и передали их медикам, сообщает Росавиация.
"Спасатели Росавиации, пройдя значительное расстояние в условиях темноты, густого лесного массива и болотистой местности, используя носилки и ПС ВС агентства, в 21.03 мск передали пилота и пассажира – при поддержке МЧС России – медицинским работникам на посадочной площадке Новинки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты Росавиации классифицировали произошедшее событие как аварию. Ее расследованием, а также установлением причин произошедшего займется МАК (Межгосударственный авиационный комитет) с участием Центрального МТУ Росавиации.
В субботу в экстренных службах сообщили РИА Новости, что легкомоторный самолет упал при взлете в подмосковном Серпухове недалеко от аэродрома Новинки. В самолете было два человека, один из них пострадал. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, отмечали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
СК выясняет обстоятельства жесткой посадки самолета в Подмосковье
