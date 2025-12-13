https://ria.ru/20251213/samolet-2061888259.html
Спасатели эвакуировали двух членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета
Спасатели эвакуировали двух членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета - РИА Новости, 13.12.2025
Спасатели эвакуировали двух членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета
Спасатели эвакуировали двух членов экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье легкомоторного самолета и передали их медикам, сообщает Росавиация. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T21:50:00+03:00
2025-12-13T21:50:00+03:00
2025-12-13T21:50:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
серпухов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
межгосударственный авиационный комитет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_0:60:3536:2048_1920x0_80_0_0_7f4294368a6d407cd2bd494203e0e685.jpg
https://ria.ru/20251213/samolet-2061869866.html
россия
московская область (подмосковье)
серпухов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_3fa29d3a7a1e580a72438ac46eb336fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), серпухов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), межгосударственный авиационный комитет
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Межгосударственный авиационный комитет
Спасатели эвакуировали двух членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета
Спасатели эвакуировали двух членов экипажа упавшего в Серпухове самолета