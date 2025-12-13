https://ria.ru/20251213/samolet-2061872211.html
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Абакана в Москву
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Абакана в Москву - РИА Новости, 13.12.2025
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Абакана в Москву
Пассажир рейса S7 ("Сибирь") из Абакана в Москву был обнаружен без сознания на борту самолета, спасти его не удалось, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T18:43:00+03:00
2025-12-13T18:43:00+03:00
2025-12-13T18:43:00+03:00
происшествия
абакан
москва
s7 airlines
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997916638_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_870c294d32f1d8e0d1678f03c49e7fe8.jpg
https://ria.ru/20251211/aviatsiya-2061426785.html
абакан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997916638_222:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_ff4f5311ca7d79b9f321791818622055.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, абакан, москва, s7 airlines, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Абакан, Москва, S7 Airlines, Домодедово (аэропорт)
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Абакана в Москву
РИА Новости: пассажир умер на борту самолета, летевшего из Абакана в Москву
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пассажир рейса S7 ("Сибирь") из Абакана в Москву был обнаружен без сознания на борту самолета, спасти его не удалось, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
"На рейсе S7 2594, следовавшем по маршруту Абакан - Москва, во время полета был обнаружен пассажир без сознания. К сожалению, спасти человека не удалось", - рассказали в S7.
Самолет совершил посадку в аэропорту назначения, в "Домодедово" он был встречен экстренными службами. "Экипаж рейса действовал в соответствии с установленными процедурами", - отмечает перевозчик.
Авиакомпания выразила соболезнования семье и близким погибшего.