Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Абакана в Москву

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пассажир рейса S7 ("Сибирь") из Абакана в Москву был обнаружен без сознания на борту самолета, спасти его не удалось, сообщили РИА Новости в авиакомпании.

"На рейсе S7 2594, следовавшем по маршруту Абакан - Москва, во время полета был обнаружен пассажир без сознания. К сожалению, спасти человека не удалось", - рассказали в S7.

Самолет совершил посадку в аэропорту назначения, в "Домодедово" он был встречен экстренными службами. "Экипаж рейса действовал в соответствии с установленными процедурами", - отмечает перевозчик.