Рейтинг@Mail.ru
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Абакана в Москву - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/samolet-2061872211.html
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Абакана в Москву
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Абакана в Москву - РИА Новости, 13.12.2025
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Абакана в Москву
Пассажир рейса S7 ("Сибирь") из Абакана в Москву был обнаружен без сознания на борту самолета, спасти его не удалось, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T18:43:00+03:00
2025-12-13T18:43:00+03:00
происшествия
абакан
москва
s7 airlines
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997916638_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_870c294d32f1d8e0d1678f03c49e7fe8.jpg
https://ria.ru/20251211/aviatsiya-2061426785.html
абакан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997916638_222:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_ff4f5311ca7d79b9f321791818622055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, абакан, москва, s7 airlines, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Абакан, Москва, S7 Airlines, Домодедово (аэропорт)
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Абакана в Москву

РИА Новости: пассажир умер на борту самолета, летевшего из Абакана в Москву

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании S7 в небе
Самолет авиакомпании S7 в небе - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании S7 в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пассажир рейса S7 ("Сибирь") из Абакана в Москву был обнаружен без сознания на борту самолета, спасти его не удалось, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
"На рейсе S7 2594, следовавшем по маршруту Абакан - Москва, во время полета был обнаружен пассажир без сознания. К сожалению, спасти человека не удалось", - рассказали в S7.
Самолет совершил посадку в аэропорту назначения, в "Домодедово" он был встречен экстренными службами. "Экипаж рейса действовал в соответствии с установленными процедурами", - отмечает перевозчик.
Авиакомпания выразила соболезнования семье и близким погибшего.
Самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Минтранс недоволен долгим нахождением пассажиров в самолетах
11 декабря, 16:24
 
ПроисшествияАбаканМоскваS7 AirlinesДомодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала