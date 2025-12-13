Рейтинг@Mail.ru
СК выясняет обстоятельства жесткой посадки самолета в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/samolet-2061869866.html
СК выясняет обстоятельства жесткой посадки самолета в Подмосковье
СК выясняет обстоятельства жесткой посадки самолета в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2025
СК выясняет обстоятельства жесткой посадки самолета в Подмосковье
Следователи устанавливают обстоятельства жёсткой посадки легкомоторного самолёта на территории аэродрома Новинки в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T18:16:00+03:00
2025-12-13T18:16:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250908/rosaviatsija-2040550576.html
https://ria.ru/20251213/samolet-2061800421.html
московская область (подмосковье)
россия
серпухов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Серпухов, Следственный комитет России (СК РФ), Московская межрегиональная транспортная прокуратура
СК выясняет обстоятельства жесткой посадки самолета в Подмосковье

СК проводит проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства жёсткой посадки легкомоторного самолёта на территории аэродрома Новинки в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта", - говорится в сообщении.
Последствия аварийной посадки легкомоторного самолета в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Росавиация назвала вынужденную посадку самолета в Подмосковье аварией
8 сентября, 22:28
Отмечается, что 13 декабря поступило сообщение о том, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на территории аэродрома Новинки вблизи деревни Новинки-Бегичево Московской области.
В управлении также добавили, что информация о пострадавших уточняется.
"Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - заключили в управлении.
В Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщили, что проверку по данному факту проводит Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что легкомоторный самолет упал при взлете в подмосковном Серпухове недалеко от аэродрома Новинки. Предварительно, в самолете было два человека, один из них пострадал.
Самолет российской авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Самолет "Победы" вынужденно сел в Бухаре из-за сильного тумана
Вчера, 07:55
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСерпуховСледственный комитет России (СК РФ)Московская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала