СК выясняет обстоятельства жесткой посадки самолета в Подмосковье

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства жёсткой посадки легкомоторного самолёта на территории аэродрома Новинки в Подмосковье, Следователи устанавливают обстоятельства жёсткой посадки легкомоторного самолёта на территории аэродрома Новинки в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 декабря поступило сообщение о том, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на территории аэродрома Новинки вблизи деревни Новинки-Бегичево Московской области

В управлении также добавили, что информация о пострадавших уточняется.

"Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - заключили в управлении.

В Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщили, что проверку по данному факту проводит Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.