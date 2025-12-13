https://ria.ru/20251213/samolet-2061864026.html
В Подмосковье упал легкомоторный самолет, один человек пострадал
В Подмосковье упал легкомоторный самолет, один человек пострадал - РИА Новости, 13.12.2025
В Подмосковье упал легкомоторный самолет, один человек пострадал
В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 13.12.2025
Легкомоторный самолет упал при взлете недалеко от аэродрома Новинки