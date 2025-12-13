В Подмосковье упал легкомоторный самолет, один человек пострадал

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Двухместный легкомоторный самолет упал при взлете в трех километрах от аэродрома Новинки в Серпухове", — сказал собеседник агентства.

Предварительно, на борту было два человека, один из них пострадал.