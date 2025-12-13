Рейтинг@Mail.ru
Самолет "Победы" вынужденно сел в Бухаре из-за сильного тумана - РИА Новости, 13.12.2025
07:55 13.12.2025
Самолет "Победы" вынужденно сел в Бухаре из-за сильного тумана
Самолет "Победы" вынужденно сел в Бухаре из-за сильного тумана - РИА Новости, 13.12.2025
Самолет "Победы" вынужденно сел в Бухаре из-за сильного тумана
Самолёт авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Самарканд, утром в субботу вынужденно сел в Бухаре из-за сильного тумана в аэропорту назначения,... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T07:55:00+03:00
2025-12-13T07:55:00+03:00
в мире
самарканд
москва
бухара
победа (авиакомпания)
самарканд
москва
бухара
в мире, самарканд, москва, бухара, победа (авиакомпания)
В мире, Самарканд, Москва, Бухара, Победа (авиакомпания)
Самолет "Победы" вынужденно сел в Бухаре из-за сильного тумана

Самолёт "Победы" из Москвы в Самарканд сел в Бухаре из-за тумана

ТАШКЕНТ, 13 дек - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Самарканд, утром в субботу вынужденно сел в Бухаре из-за сильного тумана в аэропорту назначения, сообщает пресс-службе Uzbekistan airports.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман) в аэропорту Самарканда экипаж рейса PBD-997 авиакомпании Pobeda по маршруту Москва-Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Бухаре", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airports.
Самолёт приземлился в штатном режиме, в настоящее время экипаж и пассажиры ожидают улучшения погоды, чтобы вылететь в Самарканд.
В миреСамаркандМоскваБухараПобеда (авиакомпания)
 
 
