https://ria.ru/20251213/samolet-2061800421.html
Самолет "Победы" вынужденно сел в Бухаре из-за сильного тумана
Самолет "Победы" вынужденно сел в Бухаре из-за сильного тумана - РИА Новости, 13.12.2025
Самолет "Победы" вынужденно сел в Бухаре из-за сильного тумана
Самолёт авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Самарканд, утром в субботу вынужденно сел в Бухаре из-за сильного тумана в аэропорту назначения,... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T07:55:00+03:00
2025-12-13T07:55:00+03:00
2025-12-13T07:55:00+03:00
в мире
самарканд
москва
бухара
победа (авиакомпания)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111769/78/1117697897_0:155:2973:1827_1920x0_80_0_0_bdc3b40c6587f04d5d4822890212c546.jpg
https://ria.ru/20250611/samochuvstvie-2022204757.html
самарканд
москва
бухара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111769/78/1117697897_165:0:2808:1982_1920x0_80_0_0_4ee4563a0819a0f099826301a31b411e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, самарканд, москва, бухара, победа (авиакомпания)
В мире, Самарканд, Москва, Бухара, Победа (авиакомпания)
Самолет "Победы" вынужденно сел в Бухаре из-за сильного тумана
Самолёт "Победы" из Москвы в Самарканд сел в Бухаре из-за тумана