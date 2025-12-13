https://ria.ru/20251213/saldo-2061844235.html
Сальдо сравнил заявление Зеленского о референдуме с вывеской
Сальдо сравнил заявление Зеленского о референдуме с вывеской - РИА Новости, 13.12.2025
Сальдо сравнил заявление Зеленского о референдуме с вывеской
Проведение референдума на Украине в условиях разрушенной правовой системы и попрания прав населения, будет не более чем красивая вывеска, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T14:41:00+03:00
2025-12-13T14:41:00+03:00
2025-12-13T14:41:00+03:00
украина
херсонская область
владимир сальдо
владимир зеленский
леонид кучма
верховная рада украины
в мире
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_0:63:2986:1743_1920x0_80_0_0_c3c43ab8b10c39f490350261fc71a2a8.jpg
https://ria.ru/20251213/ukraina-2061806116.html
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ba7d8cfab06d4e59570bbc27c9ec8629.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, херсонская область , владимир сальдо, владимир зеленский, леонид кучма, верховная рада украины, в мире, мирный план сша по украине
Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Верховная Рада Украины, В мире, Мирный план США по Украине
Сальдо сравнил заявление Зеленского о референдуме с вывеской
Сальдо назвал идею проведения референдума на Украине красивой вывеской