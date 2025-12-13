Рейтинг@Mail.ru
Сальдо сравнил заявление Зеленского о референдуме с вывеской - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/saldo-2061844235.html
Сальдо сравнил заявление Зеленского о референдуме с вывеской
Сальдо сравнил заявление Зеленского о референдуме с вывеской - РИА Новости, 13.12.2025
Сальдо сравнил заявление Зеленского о референдуме с вывеской
Проведение референдума на Украине в условиях разрушенной правовой системы и попрания прав населения, будет не более чем красивая вывеска, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T14:41:00+03:00
2025-12-13T14:41:00+03:00
украина
херсонская область
владимир сальдо
владимир зеленский
леонид кучма
верховная рада украины
в мире
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_0:63:2986:1743_1920x0_80_0_0_c3c43ab8b10c39f490350261fc71a2a8.jpg
https://ria.ru/20251213/ukraina-2061806116.html
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ba7d8cfab06d4e59570bbc27c9ec8629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, херсонская область , владимир сальдо, владимир зеленский, леонид кучма, верховная рада украины, в мире, мирный план сша по украине
Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Верховная Рада Украины, В мире, Мирный план США по Украине
Сальдо сравнил заявление Зеленского о референдуме с вывеской

Сальдо назвал идею проведения референдума на Украине красивой вывеской

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Проведение референдума на Украине в условиях разрушенной правовой системы и попрания прав населения, будет не более чем красивая вывеска, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что Владимир Зеленский допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.
"Говорить о референдуме можно только там, где работает сама Конституция. На Украине, где царит тоталитарный режим, правовое поле разрушено и права населения попраны. В таких условиях референдум — лишь красивая вывеска, даже если бы он состоялся", - сказал Сальдо.
По его словам, на Украине по закону народное волеизъявление на референдуме имеет лишь рекомендательную силу.
"Чтобы оно стало законом, его должен имплементировать парламент. Но, например, в 2000 году президент Леонид Кучма инициировал референдум по изменению системы государственного управления, и народ проголосовал за эти изменения. Однако Верховная рада просто проигнорировала результаты — и они канули в Лету без последствий", - сказал губернатор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
СМИ узнали о реакции США на слова Зеленского о референдуме на Украине
Вчера, 09:14
 
УкраинаХерсонская областьВладимир СальдоВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаВерховная Рада УкраиныВ миреМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала