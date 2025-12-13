МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На фоне неоднократных заявлений о якобы нападении Москвы на Европу, многие эксперты предсказывают скорое освобождение Одессы российской армией, пишет британский журналист Мартин Джей в своей статье для Strategic Culture.
"Одна вещь, которая подчеркивает скорую победу России, — это неоднократные заявления глав государств ЕС, а также самого главы НАТО, в прессе: война с Москвой — это лишь вопрос времени, и правительствам стран союза необходимо увеличить расходы на оборону. Чем чаще вы это слышите, тем лучше понимаете, что российские солдаты приближаются к захвату ряда ключевых украинских городов на линии фронта — и, как предсказывают многие эксперты, после этого неизбежен рывок к взятию Одессы", — говорится в публикации.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 30 сентября заявил РИА Новости, что Одесса и Николаев, если бы там состоялись референдумы, проголосовали бы за вхождение в состав России. Он отметил, что несмотря на давление и пропаганду, у жителей этих городов остается желание жить нормально — без силовой мобилизации, диктатуры СБУ и западных "кураторов". Сальдо подчеркнул, что текущая власть в Киеве и на подконтрольных ему территориях держится только на страхе и силе.