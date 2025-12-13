Рейтинг@Mail.ru
"Рывок неизбежен". В Британии резко высказались об Одессе - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/ryvok-2061874648.html
"Рывок неизбежен". В Британии резко высказались об Одессе
"Рывок неизбежен". В Британии резко высказались об Одессе - РИА Новости, 13.12.2025
"Рывок неизбежен". В Британии резко высказались об Одессе
На фоне неоднократных заявлений о якобы нападении Москвы на Европу, многие эксперты предсказывают скорое освобождение Одессы российской армией, пишет британский РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T19:12:00+03:00
2025-12-13T19:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
москва
владимир сальдо
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987321118_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_68b170a17b83c77b2e27fcce37e03a7a.jpg
https://ria.ru/20251213/vykhodka-2061853432.html
https://ria.ru/20251213/posledstviya-2061861895.html
одесса
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987321118_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_659c929084eb73c4e64a2fcefa6efd3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, россия, москва, владимир сальдо, евросоюз, нато, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Москва, Владимир Сальдо, Евросоюз, НАТО, Служба безопасности Украины
"Рывок неизбежен". В Британии резко высказались об Одессе

SC: эксперты предсказывают скорое освобождение Одессы российской армией

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На фоне неоднократных заявлений о якобы нападении Москвы на Европу, многие эксперты предсказывают скорое освобождение Одессы российской армией, пишет британский журналист Мартин Джей в своей статье для Strategic Culture.
"Одна вещь, которая подчеркивает скорую победу России, — это неоднократные заявления глав государств ЕС, а также самого главы НАТО, в прессе: война с Москвой — это лишь вопрос времени, и правительствам стран союза необходимо увеличить расходы на оборону. Чем чаще вы это слышите, тем лучше понимаете, что российские солдаты приближаются к захвату ряда ключевых украинских городов на линии фронта — и, как предсказывают многие эксперты, после этого неизбежен рывок к взятию Одессы", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Новая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе
Вчера, 15:56
По мнению журналиста, западная риторика сейчас переживает упадок из-за успехов России на фронте, нежелания Трампа поставлять вооружение на Украину, а также из-за быстро составленного плана мирного соглашения и неспособности договориться о краже российских активов для финансирования Киева.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 30 сентября заявил РИА Новости, что Одесса и Николаев, если бы там состоялись референдумы, проголосовали бы за вхождение в состав России. Он отметил, что несмотря на давление и пропаганду, у жителей этих городов остается желание жить нормально — без силовой мобилизации, диктатуры СБУ и западных "кураторов". Сальдо подчеркнул, что текущая власть в Киеве и на подконтрольных ему территориях держится только на страхе и силе.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Начнет конфисковывать". В Германии резко высказались о российских активах
Вчера, 17:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияМоскваВладимир СальдоЕвросоюзНАТОСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала