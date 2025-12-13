Рейтинг@Mail.ru
Всем известный лесоруб из "Девчат": каким был в жизни Николай Рыбников
Культура
 
08:00 13.12.2025
Всем известный лесоруб из "Девчат": каким был в жизни Николай Рыбников
Всем известный лесоруб из "Девчат": каким был в жизни Николай Рыбников
Всем известный лесоруб из "Девчат": каким был в жизни Николай Рыбников

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Звезда культового советского фильма "Девчата" Николай Рыбников — один из самых обаятельных артистов отечественного кино, идеальный образ "своего парня", человека из народа. Но как личность он был куда многограннее, сложнее и фактурнее. Сегодня ему исполнилось бы 95. О творческой судьбе и неожиданных страницах биографии актера — в материале РИА Новости.

Несостоявшийся врач

Окончив после войны школу, он вовсе не собирался идти по актерской стезе. Поступил в медицинский, но подрабатывал в театре рабочим сцены — иначе бы не прокормился. Пересмотрев весь театральный репертуар, Рыбников понял: врачом ему не быть. Забрал документы из института и отправился в Москву, во ВГИК, поступать на актерское отделение, к знаменитым Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой.

Пранкер

В институте Рыбников прославился розыгрышами: чувство юмора у него было острое, склонное к сатире. Однажды он пробрался в радиорубку общежития и, сымитировав голос Юрия Левитана, сообщил в "новостях" о том, что со следующего месяца в семь раз снижаются цены на водку и табак, а спички с солью и вовсе станут бесплатными. Его чуть не отчислили, но руководство взяло студента на поруки.

Огромная любовь

Он безумно любил жену — Аллу Ларионову, одну из самых красивых актрис советского кино. Всячески ратовал за то, чтобы ее брали в одни с ним картины. Когда главная роль в "Девчатах" досталась Надежде Румянцевой, Рыбников возмутился. Отношения с экранной партнершей не сложились, но в кадре это абсолютно не ощущалось, все-таки Николай Николаевич был великолепным профессионалом.

За кадром

Ему часто приходилось петь с экрана. Но в жизни балагуром и весельчаком он не был: в компаниях держался особняком, при первой возможности уезжал домой. Не любил быть в центре внимания и от собственной славы чрезвычайно уставал. Может быть, немного стеснялся внешности: рано облысел и в фильмах зрители его видели в парике — о чем, естественно, не знали.
Дома он был настоящим хозяином — сам стирал и гладил вещи. И все эти домашние заботы обожал. Прекрасно готовил: закрывал соленья, лепил пельмени, которыми потом угощал — у Рыбникова с Ларионовой были отменные застолья.

Носили на руках

Слава была невероятной. Как-то приехал в родной Борисоглебск вместе с женой, его мгновенно окружила толпа и в прямом смысле не выпустила из объятий: машину вместе с артистами поклонники подняли на руки и понесли. В итоге он туда вернулся: памятник Рыбникову — одна из достопримечательностей старинного русского города.

Важнее славы

С возрастом Николай Николаевич часто отказывался от предлагаемых ролей. Домашние заботы, например уход за тещей, которая сломала шейку бедра, были для него гораздо важнее, чем слава и признание публики. Семейное тепло и любовь были для него всегда на первом месте: он боготворил жену и двух дочек.
Из хобби — Рыбников увлекался шахматами. Сам неплохо играл, дружил со многими гроссмейстерами. Ну и, конечно, обожаемый ЦСКА. Артист считал, что у этой команды особый дух, "армейцы" никогда не подведут.

Верный друг

Он умер, чуть-чуть не дожив до шестидесяти — фактически молодым человеком. Жена, Алла Ларионова, потом жалела, что порой гастроли и съемки не позволяли им как следует пообщаться.
Но образ веселого и благородного Саши Савченко с той самой Заречной улицы, которая прославила Рыбникова на весь Советский Союз, по-прежнему в сердцах зрителей. И когда он вновь и вновь, как старый друг, приходит к нам в гости с экрана — мы чувствуем невероятное душевное тепло.
