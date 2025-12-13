Экс-сенатора Тер-Аванесова заочно объявили в розыск

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве бывшему сенатору Александру Тер-Аванесову предъявлено заочно, он объявлен в федеральный розыск, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Объявить в розыск обвиняемого Тер-Аванесова Александра", - указано в документах.

Тер-Аванесов стал обвиняемым по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов, ранее передавало РИА Новости. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Бывший замминистра по строительству ДНР Юлия Мерваезова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что ущерб от ее действий составил 4 миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек. Сами контракты были заключены на общую сумму более 9 миллиардов рублей.

Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая в 2022 году была переименована в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").

Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после.

В деле фигурируют 14 спорных госконтрактов, по каждому из них назначено проведение строительно-технической и бухгалтерской экспертизы, ранее сообщал источник РИА Новости.

Уголовное дело было возбуждено летом 2023 года в отношении предшественника Мерваезовой Дениса Чубарова. Фигурантами по нему также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО " Главное управление обустройства войск " (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников и другие. Число фигурантов достигло уже девяти человек.

Потерпевшими по уголовным делам признаны около пяти организаций и Минобороны РФ