Экс-сенатора Тер-Аванесова заочно объявили в розыск
09:21 13.12.2025 (обновлено: 09:51 13.12.2025)
Экс-сенатора Тер-Аванесова заочно объявили в розыск
Обвинение в мошенничестве бывшему сенатору Александру Тер-Аванесову предъявлено заочно, он объявлен в федеральный розыск, следует из материалов, имеющихся в... РИА Новости, 13.12.2025
происшествия, костромская область, главное управление обустройства войск, министерство обороны рф (минобороны рф), костромская областная дума
Происшествия, Костромская область, Главное управление обустройства войск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Костромская областная Дума
© KlarnettaАлександр Тер-Аванесов
© Klarnetta
Александр Тер-Аванесов. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве бывшему сенатору Александру Тер-Аванесову предъявлено заочно, он объявлен в федеральный розыск, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Объявить в розыск обвиняемого Тер-Аванесова Александра", - указано в документах.
Тер-Аванесов стал обвиняемым по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов, ранее передавало РИА Новости. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Бывший замминистра по строительству ДНР Юлия Мерваезова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что ущерб от ее действий составил 4 миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек. Сами контракты были заключены на общую сумму более 9 миллиардов рублей.
Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая в 2022 году была переименована в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").
Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после.
В деле фигурируют 14 спорных госконтрактов, по каждому из них назначено проведение строительно-технической и бухгалтерской экспертизы, ранее сообщал источник РИА Новости.
Уголовное дело было возбуждено летом 2023 года в отношении предшественника Мерваезовой Дениса Чубарова. Фигурантами по нему также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников и другие. Число фигурантов достигло уже девяти человек.
Потерпевшими по уголовным делам признаны около пяти организаций и Минобороны РФ.
Тер-Аванесов в 2006-2015 годах был сенатором от Костромской области, в 2015-2016 годах – депутатом Костромской областной Думы. В верхней палате парламента в разное время входил в комитеты по экономической политике; по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения; а также в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Происшествия
 
 
