Россия готовит ответные действия на блокировку активов, заявили в МИД
17:06 13.12.2025 (обновлено: 18:12 13.12.2025)
Россия готовит ответные действия на блокировку активов, заявили в МИД
Россия готовит ответные действия на блокировку активов, заявили в МИД - РИА Новости, 13.12.2025
Россия готовит ответные действия на блокировку активов, заявили в МИД
Москва примет меры в ответ на блокировку активов Евросоюзом, предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 13.12.2025
Россия готовит ответные действия на блокировку активов, заявили в МИД

Здание Министерства иностранных дел России в Москве
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Москва примет меры в ответ на блокировку активов Евросоюзом, предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Наши ответные действия не заставят себя ждать. Развернутое заявление на этот счет было опубликовано Банком России 12 декабря. Конкретные шаги уже реализуются", — говорится в публикации на сайте ведомства.
Дипломат добавила, что политика Брюсселя в отношении Москвы лишена логики и напоминает театр абсурда. Она отметила, что курс на нанесение ущерба России любой ценой уже привел к весьма плачевной экономической ситуации в самом ЕС.
«
"Распоряжение без согласия Российской Федерации нашими суверенными активами — будь то бессрочная блокировка, изъятие, попытка представить их де-факто конфискацию как некий "репарационный кредит" — представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права", — подчеркнула Захарова.
Накануне страны Евросоюза бессрочно заблокировали замороженные российские резервы. Как писало агентство Reuters, таким образом Брюссель устранил серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.
ЦБ России подал иск против депозитария Euroclear из-за ситуации с активами. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать замороженные средства незаконными, а также подчеркнул, что будет без уведомления защищать свои права и оспорит действия ЕК в компетентных органах.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.
