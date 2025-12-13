В России утвердили размер технологического сбора на электронную продукцию

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Размер технологического сбора на электронную продукцию в России будет устанавливаться в фиксированных ценовых значениях, при этом не превысит 5 тысяч рублей за каждую единицу продукции, содержащей электронную компонентную базу, выяснило РИА Новости, проанализировав соответствующий федеральный закон.

"Размеры технологического сбора устанавливаются правительством Российской Федерации в российских рублях в виде фиксированных ценовых значений за каждую единицу электронной компонентной базы (каждый электронный модуль) и (или) каждую единицу промышленной продукции, содержащей электронную компонентную базу (электронную базу), в зависимости от их вида, ... составляют не более 5 000 рублей", - говорится в документе.

Минпромторге РФ отметили РИА Новости, что в настоящее время механизм взимания технологического сбора прорабатывается и будет определен правительством. В дальнейшем он будет закреплен в рамках подзаконного акта.

В конце ноября текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор на продукцию с электронной компонентной базой.

Ранее Минпромторг РФ сообщал, что новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны для укрепления технологического суверенитета. Средства от такого сбора планируется направлять на программы господдержки электронной и радиоэлектронной промышленности страны.

В Минпромторге РФ указывали, что поэтапное введение технологического сбора в России позволит бизнесу адаптироваться, а государству со своей стороны отладить механизм. В рамках первого этапа планируется ввести технологический сбор на готовую электронную продукцию, такую как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли.