10:31 13.12.2025 (обновлено: 11:31 13.12.2025)
В России утвердили размер технологического сбора на электронную продукцию
В России утвердили размер технологического сбора на электронную продукцию
В России утвердили размер технологического сбора на электронную продукцию

Материнская плата на производстве электронных компонентов
Материнская плата на производстве электронных компонентов. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Размер технологического сбора на электронную продукцию в России будет устанавливаться в фиксированных ценовых значениях, при этом не превысит 5 тысяч рублей за каждую единицу продукции, содержащей электронную компонентную базу, выяснило РИА Новости, проанализировав соответствующий федеральный закон.
"Размеры технологического сбора устанавливаются правительством Российской Федерации в российских рублях в виде фиксированных ценовых значений за каждую единицу электронной компонентной базы (каждый электронный модуль) и (или) каждую единицу промышленной продукции, содержащей электронную компонентную базу (электронную базу), в зависимости от их вида, ... составляют не более 5 000 рублей", - говорится в документе.
Силуанов высказался о введении технологического сбора
Силуанов высказался о введении технологического сбора
26 ноября, 17:12
В Минпромторге РФ отметили РИА Новости, что в настоящее время механизм взимания технологического сбора прорабатывается и будет определен правительством. В дальнейшем он будет закреплен в рамках подзаконного акта.
В конце ноября текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор на продукцию с электронной компонентной базой.
Ранее Минпромторг РФ сообщал, что новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны для укрепления технологического суверенитета. Средства от такого сбора планируется направлять на программы господдержки электронной и радиоэлектронной промышленности страны.
В Минпромторге РФ указывали, что поэтапное введение технологического сбора в России позволит бизнесу адаптироваться, а государству со своей стороны отладить механизм. В рамках первого этапа планируется ввести технологический сбор на готовую электронную продукцию, такую как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли.
Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа.
В Минпромторге рассказали о новом механизме технологического сбора
В Минпромторге рассказали о новом механизме технологического сбора
10 ноября, 15:41
 
