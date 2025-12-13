Рейтинг@Mail.ru
Исследователь архитектуры из США рассказал, что только в России понял себя - РИА Новости, 13.12.2025
Исследователь архитектуры из США рассказал, что только в России понял себя
Исследователь архитектуры из США рассказал, что только в России понял себя - РИА Новости, 13.12.2025
Исследователь архитектуры из США рассказал, что только в России понял себя
Знаменитый американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд, чьи работы по деревянному зодчеству хранят в библиотеке конгресса, рассказал в... РИА Новости, 13.12.2025
в мире
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Исследователь архитектуры из США рассказал, что только в России понял себя

Американский ученый Брумфилд рассказал, как Россия помогла ему осознать себя

© РИА Новости / Алексей Агарышев
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Знаменитый американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд, чьи работы по деревянному зодчеству хранят в библиотеке конгресса, рассказал в посольстве РФ в Вашингтоне, как Россия помогла ему осознать себя.
"Россия и русская культура помогла мне понять, кем я являюсь. Российская культура дала мне этот подарок и я возвращаю его миру", - сказал Брумфилд на лекции в дипломатической миссии.
Брумфилд рассказал в посольстве о своей первой книге "Золото в лазури", выпуск которой дался ему в США с трудом, а возможен стал только благодаря служебному положению ученого. "Пришлось использовать Гарвард", - объяснил Брумфилд, который работал доцентом в ведущем американском вузе с 1974 по 1980 год.
"Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры" исследует историю архитектуры от Византийской эпохи до современности, на ее обложке православный собор с золотыми куполами. Издание помещено в библиотеку конгресса, сообщил профессор.
Он отметил, что в связи с работой над книгой потерял должность в Гарварде, зато появилась возможность сотрудничать с национальной галереей искусств.
Следующие книги Брумфилда об истории русской архитектуры становились бестселлерами и попадали в подборки важнейших изданий.
Профессора представил глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Александр Дарчиев. Брумфилд, как отметил дипломат, посвятил свою жизнь и карьеру изучению и осмыслению русской культуры и исторического наследия.
Посол подчеркнул, что последняя книга Брумфилда о русской деревянной архитектуре "От леса до степи" "доказывает, что быть русским - это не вопрос того, что написано в паспорте, это в сердце и душе". "И конечно в истинной любви к русскому искусству, культуре и истории", - сказал Дарчиев.
Он напомнил, что в России Брумфилду вручили орден Дружбы и премию Дмитрия Лихачева, а президент РФ Владимир Путин за выдающуюся просветительскую деятельность профессора дал ему российское гражданство.
Дарчиев подчеркнул, что Брумфилд - символ целеустремленной души, чей фотоаппарат и настойчивость разрушили барьеры холодной войны.
"Такая смелость сегодня крайне необходима для преодоления новых барьеров и восстановления нормальных отношений между Россией и США", - заключил посол.
