Исследователь архитектуры из США рассказал, что только в России понял себя

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Знаменитый американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд, чьи работы по деревянному зодчеству хранят в библиотеке конгресса, рассказал в посольстве РФ в Вашингтоне, как Россия помогла ему осознать себя.

"Россия и русская культура помогла мне понять, кем я являюсь. Российская культура дала мне этот подарок и я возвращаю его миру", - сказал Брумфилд на лекции в дипломатической миссии.

Брумфилд рассказал в посольстве о своей первой книге "Золото в лазури", выпуск которой дался ему в США с трудом, а возможен стал только благодаря служебному положению ученого. "Пришлось использовать Гарвард", - объяснил Брумфилд, который работал доцентом в ведущем американском вузе с 1974 по 1980 год.

"Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры" исследует историю архитектуры от Византийской эпохи до современности, на ее обложке православный собор с золотыми куполами. Издание помещено в библиотеку конгресса, сообщил профессор.

Он отметил, что в связи с работой над книгой потерял должность в Гарварде, зато появилась возможность сотрудничать с национальной галереей искусств.

Следующие книги Брумфилда об истории русской архитектуры становились бестселлерами и попадали в подборки важнейших изданий.

Профессора представил глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Александр Дарчиев . Брумфилд, как отметил дипломат, посвятил свою жизнь и карьеру изучению и осмыслению русской культуры и исторического наследия.

Посол подчеркнул, что последняя книга Брумфилда о русской деревянной архитектуре "От леса до степи" "доказывает, что быть русским - это не вопрос того, что написано в паспорте, это в сердце и душе". "И конечно в истинной любви к русскому искусству, культуре и истории", - сказал Дарчиев.

Дарчиев подчеркнул, что Брумфилд - символ целеустремленной души, чей фотоаппарат и настойчивость разрушили барьеры холодной войны.