"Роснано" предъявило иск к бывшим руководителям проекта Crocus

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. "Роснано" предъявило иск о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, рассказали РИА Новости в компании.

« "Иск <...> направлен на привлечение к ответственности лиц, отвечавших за одобрение и реализацию проекта Crocus в период с 2011 по 2020 годы. Предъявленный иск — часть планомерной работы по восстановлению капитала, прав и репутации госкомпании, которая ведется в тесном взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами", — говорится в сообщении.

Инициатива, запущенная в 2011 году, не смогла реализовать поставленные задачи. По мнению компании, потенциальные риски были очевидны с самого начала, но защитные механизмы для обеспечения интересов государства и госкомпании не были разработаны.

Как рассказал директор по особым поручениям "Роснано" Евгений Фролов, на протяжении девяти лет менеджмент проекта и ответственные за финансирование игнорировали нормативные акты компании. Средства продолжали выделять, хотя проект был убыточным, непривлекательным для инвестиций и не выполнял контрольные показатели.