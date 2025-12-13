Рейтинг@Mail.ru
"Роснано" предъявило иск к бывшим руководителям проекта Crocus
13:46 13.12.2025 (обновлено: 14:22 13.12.2025)
"Роснано" предъявило иск к бывшим руководителям проекта Crocus
"Роснано" предъявило иск к бывшим руководителям проекта Crocus - РИА Новости, 13.12.2025
"Роснано" предъявило иск к бывшим руководителям проекта Crocus
"Роснано" предъявило иск о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной... РИА Новости, 13.12.2025
роснано, происшествия, россия
Роснано, Происшествия, Россия
"Роснано" предъявило иск к бывшим руководителям проекта Crocus

РИА Новости: "Роснано" хочет взыскать убытки с ответственных за проект Crocus

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. "Роснано" предъявило иск о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, рассказали РИА Новости в компании.
«
"Иск <...> направлен на привлечение к ответственности лиц, отвечавших за одобрение и реализацию проекта Crocus в период с 2011 по 2020 годы. Предъявленный иск — часть планомерной работы по восстановлению капитала, прав и репутации госкомпании, которая ведется в тесном взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами", — говорится в сообщении.
Офис Роснано - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Названа сумма ущерба "Роснано" от недобросовестных операций
1 ноября, 22:17
Инициатива, запущенная в 2011 году, не смогла реализовать поставленные задачи. По мнению компании, потенциальные риски были очевидны с самого начала, но защитные механизмы для обеспечения интересов государства и госкомпании не были разработаны.
Как рассказал директор по особым поручениям "Роснано" Евгений Фролов, на протяжении девяти лет менеджмент проекта и ответственные за финансирование игнорировали нормативные акты компании. Средства продолжали выделять, хотя проект был убыточным, непривлекательным для инвестиций и не выполнял контрольные показатели.
Он отметил, что "Роснано" продолжит отстаивать и защищать интересы и права организации как в досудебном порядке, так и в рамках уголовных дел или в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
Топ-менеджер Роснано Артур Галстян в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Суд оставил до конца года в СИЗО топ-менеджеров "Роснано"
30 октября, 04:57
 
РоснаноПроисшествияРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
